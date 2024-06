Meglio di Fofana e Wieffer: il Milan sfida le big per il brasiliano

Il club rossonero guarda anche nel Brasileirao per rinforzare la propria mediana: c’è un giocatore che potrebbe fare molto comodo a Fonseca.

Nella scorsa stagione al Milan è mancato un centrocampista con caratteristiche difensive in grado di dare il giusto equilibrio alla squadra. Sul mercato è stato scelto di puntare su altre qualità e adesso l’obiettivo è porre rimedio alla grande mancanza che c’è nel reparto.

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di due giocatori: Youssouf Fofana e Mats Wieffer, entrambi classe 1999. Il primo gioca nel Monaco e ha un contratto che scade a giugno 2025, quindi potrebbe partire per 18-20 milioni di euro. Sarebbe un grande affare, ma non mancano delle concorrenti forti da fronteggiare per potersi assicurare il nazionale francese, ora impegnato all’Europeo. Invece, l’olandese va in scadenza nel 2027 e il Feyenoord chiede 25-30 milioni. In questi giorni è anche trapelata l’esistenza di un’offerta da parte del Brighton, pronto ad accontentare il club di Rotterdam.

Recentemente è rispuntato anche Pierre-Emile Hojbjerg, che lascerà il Tottenham. Ha un accordo che scade nel 2025, pertanto 18-20 milioni dovrebbero essere sufficienti per il suo cartellino. Il danese compirà 29 anni ad agosto, ha esperienza e sulle sue tracce sembra esserci anche il Napoli.

Milan, nuovo centrocampista dal Brasile

L’ultimo nome accostato al Milan è una novità assoluta: André Trindade da Costa Neto, noto semplicemente come André e centrocampista che milita nel Fluminense. Lo hanno rivelato i colleghi di MilanNews. Il 16 luglio spegnerà 23 candeline, il suo contratto va in scadenza a dicembre 2026.

Cresciuto nel settore giovanile del Tricolor, nel 2020 ha iniziato a far parte della Prima Squadra e il debutto è avvenuto il 17 settembre, quando è subentrato nel finale della partita di Copa do Brasil vinta 1-0 in casa contro l’Atletico Goianiense. Cinque giorni dopo l’allenatore Odair Hellmann lo ha lanciato titolare nel Brasileirao, il campionato nazionale, nel match perso 1-0 sul campo dello Sport Recife. Con il passare del tempo ha progressivamente guadagnato spazio ed è diventato un giocatore importante per il Fluminense, col quale ha totalizzato 185 presenze, 4 gol e 3 assist. In bacheca ci sono una Copa Libertadores e una Recopa Sudamericana, trofei prestigiosissimi.

Ma che giocatore è André? Alto 1,76 metri, è un centrocampista con una buona forza fisica e con una spiccata abilità nel recuperare palloni: i dati di Sofascore dicono che ne ha recuperati più di tutti (406) nel 2023. Ma il brasiliano non è bravo solamente quando si tratta di fare interdizione. Infatti, se la cava egregiamente anche con il pallone tra i piedi: è molto preciso nei passaggi (percentuale superiore al 90%). È intelligente tatticamente, sa leggere bene le diverse situazioni di gioco e mette una grande intensità in mezzo al campo. Il Fluminense gioca con il 4-2-3-1, quindi al Milan non avrebbe problemi di adattamento tattico.

Ha uno stile di gioco che si sposa bene con il calcio moderno, anche se ovviamente bisognerà verificare il suo rendimento in Europa. Approdare in un campionato europeo gli servirà per mettersi davvero alla prova e per cercare anche di diventare un pilastro della nazionale brasiliana, con la quale ha finora collezionato 5 presenze. Sulle sue tracce c’è anche il Liverpool, ma anche altre big europee lo monitorano. Il Fluminense chiede circa 35 milioni di euro. Vedremo chi se lo assicurerà.