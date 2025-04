L’esito è arrivato: mani tra i capelli per i tifosi del Milan, tegola Maignan

Come sta Maignan dopo lo scontro con Jimenez in Udinese-Milan: le sue condizioni in vista di Atalanta e Inter

Maignan sta bene e, sabato mattina, ha lasciato l’ospedale di Udine intorno alle 9:00 per rientrare a Milano. Cosa è successo: verso metà del secondo tempo, il portiere francese si è scontrato duramente con un compagno di squadra , Alex Jimenez, nel corso di un’uscita per anticipare l’attaccante avversario. Sono stati momenti molto difficili con Maignan rivolto a terra e tutti gli altri giocatori a richiamare con veemenza l’attenzione dei sanitari a bordo campo.

Per fortuna Mike non ha mai perso conoscenza e gli esami immediatamente eseguiti in ospedale, dove è arrivato pochi minuti dopo l’episodio, hanno tutti dato esito negativo con diagnosi di trauma cranico. Rientrato quindi a Milano, Maignan dovrà stare in assoluto riposo fino a martedì, quando si sottoporrà a nuovi controlli per capire l’andamento della situazione ed escludere di nuovo conseguenze. Insomma, un bel sospiro di sollievo per le condizioni di Mike che, per un momento, ci ha fatto preoccupare parecchio.

Infortunio Maignan, le ultime verso Atalanta e Inter

Gli esami ai quali si sottoporrà martedì saranno importanti anche per stabilire i tempi di recupero: di tempo ce n’è, considerando che il Milan tornerà in campo fra una settimana (il 20 aprile nel giorno di Pasqua contro l’Atalanta a San Siro) e quindi avrà diversi giorni a disposizione per recuperare la miglior condizione ed essere in campo. Ad oggi non è possibile escludere un forfait per precauzione per la gara con gli orobici, ma c’è ottimismo e la notizia più importante è che lui stia bene.

Il Milan sta per affrontare due partite molto importanti: la prima, già citata, contro l’Atalanta fra una settimana non ha grosso valore per quanto riguarda la classifica. Il campionato dei rossoneri ormai è andato, ma è la gara che precede la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Si ripartirà dall’1-1 dell’andata e al Milan non resta altro che quell’obiettivo: è l’unica partita che vale la pena di giocare in questo finale di stagione e dai rossoneri ci si aspetta il massimo impegno, considerando che di fronte ci sarà una squadra che è impegnata nella lotta Scudetto e che nel frattempo avrà giocato anche la gara di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il Milan ha dei grossi vantaggi quindi e dovrà provare a sfruttarli, ma questa squadra non dà alcun tipo di garanzie: né di risultati e, men che meno, di prestazioni, anche se in questa stagione non ha mai perso contro i cugini. Argomenti per essere ottimisti ci sono.