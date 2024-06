Milan sempre più olandese: ritorno in Italia a sorpresa

Le ultime sul colpo a centrocampo: la nuova pista porta ancora una volta in Olanda. Ecco di chi si tratta: la sua valutazione è sui 25 milioni

Il calciomercato del Milan non è ancora entrato nel vivo. I tifosi del Diavolo sono in attesa del primo colpo che sperano possa essere il centravanti chiamato a sostituire Olivier Giroud. Il nome caldo continua ad essere quello di Joshua Zirkzee, ma i rossoneri stanno sondando il mercato anche per eventuali alternative.

Servirà aspettare ancora qualche giorno per capire se l’olandese sarà davvero il nuovo numero nove o se bisognerà virare su altri profili. A Casa Milan, comunque, i motori sono accesi e Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono pronti a rafforzare la rosa anche con altri innesti. Come ripetiamo ormai da settimane, il club rossonero acquisterà certamente un centrale, un terzino destro e un centrocampista.

Il mediano è certamente una priorità: il Milan è infatti chiamato a colmare un vuoto lasciato da Kessie e poi da Tonali. Un vuoto parzialmente colmato da Krunic e poi da Adli, ma ai rossoneri in quella posizione serve ben altro. Serve un calciatore che possa legare i reparti, recuperare palloni e dare una grande mano ai difensori. In questi giorni si sono susseguiti tanti nomi. L’ultima idea porta ad André Trindade, centrocampista classe 2001 del Fluminense, che ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026.

Calciomercato Milan, riecco Schouten

Attenzione, però, chiaramente ad altre piste e un mercato che rischia di scaldarsi parecchio è quello olandese. In questi giorni vi abbiamo chiaramente del solito Joshua Zirkzee, ma anche di Wieffer e Depay, per un Milan che può tingersi sempre più di Orange. C’è però una nuova strada che può essere percorsa dal Diavolo. Una strada che porta ad Eindhoven, dove gioca Jerdy Schouten. Dopo l’ottima avventura con la maglia del Bologna, il centrocampista classe 1997 si è imposto con il Psv, collezionando ben 40 presenze.

Il Milan guarda tanto in Olanda e il suo nome è tra quelli cerchiati in rosso. La sua valutazione è sui 25 milioni di euro. Contrariamente ai tanti nomi fatti, Schouten ha il vantaggio di conoscere bene la Serie A. Sullo sfondo, oltre ai nomi già fatti restano altre idee, come quella legata a Fofana del Monaco o a Amrabat della Fiorentina. Entrambi hanno contratti in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2025 e la loro valutazione non può essere altissima. Il club francese e quello italiano potrebbero privarsi dei loro giocatori per una ventina di milioni