Gelo Pulisic, Milan senza parole ad un giorno dalla finale

Non solo Reijnders: anche Christian Pulisic, fra i migliori in questa stagione, può finire nel mirino di top club inglesi.

Christian Pulisic è senza alcun dubbio uno dei migliori del Milan per rendimento. Lui e Tijjani Reijnders sono gli unici ad andare oltre la sufficienza. Non solo per una questione di gol e assist: entrambi hanno sempre dato qualcosa in più in ogni gara, riuscendo anche ad adattarsi alle varie situazioni e ai vari contesti che, purtroppo, si sono venuti a creare durante la stagione.

Reijnders ha rinnovato di recente il suo contratto fino al 2030 ma il Milan deve fare attenzione al Manchester City: dall’Inghilterra fanno sapere che Pep Guardiola è pronto a mettere sul piatto 70 milioni per strapparlo ai rossoneri. La politica del club è sempre la stessa: nessuno è incedibile e tutti, alla giusta offerta, possono andare via. Vale per Reijnders così come per Maignan, Leao e Theo Hernandez. E vale anche per Pulisic, col quale c’è già un accordo per il rinnovo ma non è stato ancora annunciato.

Top club inglesi su Pulisic

Come riportato da Orazio Accomando, Pulisic ha attualmente un contratto fino al 2027 con opzione di un anno ma le parti erano a lavoro su un rinnovo con scadenze ancora più lunghe, più o meno le stesse di Reijnders, e con ingaggio più alto. La trattativa è ancora in corso ed è ben impostata, ma prima di dire sì l’americano potrebbe riflettere un attimo su quelli che sono i piani futuri del Milan.

In casa rossonera non c’è ancora grande chiarezza al momento. Le recenti dichiarazioni di Furlani prima della gara col Bologna sono piuttosto preoccupanti; la sensazione è che, nei pressi di via Aldo Rossi, non siano ancora molto chiari gli errori commessi e quindi i modi per intervenire e cambiare le cose. A questo punto, senza la qualificazione in Champions League, è facile pensare ad una grossa cessione: Reijnders è nel mirino del Manchester City e anche Pulisic potrebbe diventare una possibilità di mercato per alcune squadre, in particolar modo, come sempre, quelle di Premier League.

Christian ha già giocato in Inghilterra con la maglia del Chelsea, ora potrebbe finire nel mirino di squadre come Manchester United e Liverpool. La valutazione che fa il Milan di lui è molto alta: 60-70 milioni. E se arriva questo tipo di offerta, come accaduto per Tonali due anni fa, RedBird non ci penserà su due volte.