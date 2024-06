Fonseca porta il suo pupillo, il Milan pronto a chiudere

Cambiano gli obiettivi di calciomercato del Milan: il prossimo acquisto è uno dei fedelissimi di mister Fonseca

Parola d’ordine: vietato sbagliare. Questo dovrà essere il mantra di Paulo Fonseca, allenatore del Milan a partire dalla stagione 2024/25 che non ha ancora messo piede a Milanello per i primi allenamenti ma che già è stato bombardato dalle critiche. Per questo il portoghese sa che non potrà fallire.

Per riuscirci, però, sarà necessario che la società gli dia una mano. Soprattutto per quanto riguarda il calciomercato ormai imminente. Una nuova sessione di trattative è ormai prossima a cominciare e il club meneghino vuole farsi trovare pronto. Sono diverse le zone del cambio che necessitano di rinforzi e il Milan sembrerebbe essersi messo già all’opera.

Operazione rinforzi per la seconda classificata della scorsa Serie A che è pronta ad aprire un nuovo ciclo. All in su Fonseca da parte dei rossoneri che ora avranno bisogno di accontentare il proprio tecnico: c’è un nome, gradito dall’ex Roma, che potrebbe rivelarsi il colpo dell’anno in casa Milan.

Calciomercato Milan, Fonseca accontentato: c’è l’ok del club

Soprattutto perché si tratterebbe di un nome espressamente richiesto dal mister, nonché uno dei profili più seguiti d’Europa e del mondo. Il nome è quello di Jonathan David, attaccante del Lille con il contratto molto vicino alla scadenza. Firma fino al 2025 per il bomber canadese attualmente impegnato in Copa America con il suo Canada. Una volta finita la rassegna continentale, il classe 2000 potrebbe approdare direttamente in Italia.

Complice la trattativa, più difficile giorno dopo giorno, per Joshua Zirkzee. Il centravanti che tanto bene ha fatto con il Bologna è stato l’obiettivo principale per il Milan che ora sembrerebbe intenzionato a virare su altri obiettivi. Colpa non tanto del cartellino, si può chiudere intorno ai 40 milioni, ma della commissione visto che l’agente dell’olandese vorrebbe un compenso pari a 15 milioni di euro.

Con circa gli stessi soldi, e con una commissione molto meno elevata, il Milan può arrivare a David. Per questo fonti vicine al club meneghino parlano di una nuova strategia da parte della società che così facendo consegnerebbe a mister Fonseca uno dei suoi pupilli. Quest’anno David ha giocato un complessivo di 47 partite nelle quali ha fatto registrare 26 goal e 9 assist, numeri di tutto rispetto per il ventiquattrenne già dichiarato cedibile dal club francese.