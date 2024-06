Milan senza parole, affare definitivamente saltato: va al Bologna

Il Milan è rimasto senza parole: l’affare è saltato definitivamente, il giocatore a lungo seguito dal club rossonero andrà al Bologna

Il Milan vede sfumare un grande obiettivo del proprio mercato. La dirigenza rossonera era sul giocatore da addirittura mesi e si pensava che potesse portarlo in serie A. Alla fine lo sbarco nel nostro campionato avverrà ma non nel capoluogo lombardo bensì in quello emiliano, diretto al Bologna. Nella rivoluzione che hanno in mente Moncada e Furlani, c’è l’idea di migliorare anche le fasce.

Proprio la difesa è probabilmente il reparto che ha maggior bisogno di innesti. Non solo per i centrali ma anche per i terzini, considerando come il futuro di Theo Hernandez e Florenzi non è ancora chiaro. Il francese ha spaventato tutti qualche settimana fa direttamente dal ritiro della Francia. Adesso è concentrato sull’Europeo, appena terminerà si vedrà. Non è scontata la sua permanenza stando alle sue parole, ma alla fine potrebbe rimanere. Anche perché l’idea della dirigenza è aggiungere colpi importanti, non di certo vendere i pezzi da novanta già presenti in rosa, sebbene la politica societaria è chiara: nessuno è incedibile davanti ad un’offerta irrinunciabile.

Il Milan dice addio al suo obiettivo: il giocatore andrà al Bologna

Tornando al possibile colpo, dobbiamo fare qualche passo indietro. Il Milan, come detto, già dallo scorso autunno seguiva con interesse Juan Miranda. Si tratta di un terzino classe 2000 spagnolo molto abile sia in fase offensiva che difensiva. Dal 2020 gioca nel Betis Siviglia, ma le cose presto cambieranno.

Miranda, infatti, è in scadenza di contratto e non ha rinnovato con il club andaluso. I dirigenti spagnoli hanno provato a convincerlo nel corso dei mesi ma la sua volontà è stata decisiva: vuole provare un’esperienza altrove, facendo il salto nel grande calcio. A dire il vero in una top europea ha già militato, essendo cresciuto nelle giovanili del Barcellona, senza però esordire in prima squadra. Il Milan pensava di essere in pole, poteva affondare il colpo già a gennaio riconoscendo un piccolo indennizzo al Betis per assicurarsi il giocatore. La politica al risparmio da parte dei meneghini, che hanno preferito attendere giugno per prenderlo a zero, alla fine non ha pagato.

Ci ha pensato il Bologna, dunque, a battere la concorrenza e arrivare al terzino. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’affare a favore dei felsinei è in chiusura. Arriverà a parametro zero. Nell’ultima Liga ha collezionato 29 presenze e 2 reti, adesso è pronto allo sbarco in serie A. Non al Milan, che aveva comunque fatto raffreddare l’interesse da qualche mese.