La stella dell’europeo ha stregato Fonseca, affare Milan

Il nuovo tecnico del Milan colpito dalle sue performance durante l’Europeo: potrebbe essere un grande colpo in entrata in caso di cessione del big

Mentre l’Europeo prosegue la sua corsa verso gli ottavi di finale, le principali squadre italiane ragionano su come migliorare la loro rosa in vista della prossima stagione. Tra queste, quella che più delle altre intende imporsi sulle rivali – Inter in testa – è il Milan appena affidato a Paulo Fonseca.

Il nuovo tecnico del Diavolo sta lavorando assieme alla dirigenza sul mercato, obiettivo comune è quello di migliorare la rosa per costruire una squadra in grado di imporsi tanto in Italia quanto in Europa. Quindi è lecito aspettarsi colpi degni di nota in tutti i reparti, compresa la porta che rimane ancora oggi una grossa incognita data la situazione poco chiara di Mike Maignan.

Milan su Mamardashvili in caso di addio Maignan?

Come tutte le big europee anche il Milan sta osservando da vicino i migliori talenti dell’Europeo in corso in Germania. Dall’attacco alla difesa passando chiaramente per la porta: numerosi sono i calciatori che si stanno mettendo in luce tramite prestazioni da otto/nove in pagella. Tra i tanti calciatori spicca in modo particolare il portiere della Georgia Giorgi Mamardashvili, una certezza tra i pali come ben dimostrano i numeri sin qui collezionati.

Egli non è affatto una novità, l’ad Furlani lo conosce molto bene e già diversi mesi or sono la stampa spagnola ha parlato proprio di un possibile interessamento da parte dei rossoneri per il portiere del Valencia. Il motivo è presto detto: gli spagnoli vivono una situazione finanziaria critica e da mesi cercano di piazzare sul mercato i loro migliori calciatori (oltre al numero uno georgiano anche Javi Guerra, grande prospetto del calcio iberico).

Il Milan ha chiaramente intenzione di andare avanti con Maignan, ma in caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto – scenario poco plausibile ma pur sempre logico – i dirigenti del Diavolo piomberebbero sul robusto portiere georgiano. La sua valutazione a detta del Valencia? Almeno 40 milioni di euro, e gli spagnoli non sarebbero disposti a essere flessibili in sede di mercato proprio perché hanno una certa urgenza a incassare la miglior cifra possibile. Sul taccuino di Moncada e Furlani è presente anche il polacco Marcin Bulka, portiere del Nizza, opzione più praticabile rispetto al georgiano. Ma in caso di addio di Maignan, Mamardashvili sarebbe il primo obiettivo per la porta del Diavolo.