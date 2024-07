Milan, ecco la soluzione: incasso da 80 milioni

Il Milan è pronto ad incassare più di 80 milioni di euro. Soldi che Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic investiranno sul mercato

E’ stato fin qui un mercato davvero complicato. Pochi affari conclusi, anche per via di un calciomercato, quello inglese, praticamente congelato. Per i club di Premier League è finito il periodo delle vacche grasse e hanno dovuto fare i conti con le regole del Fair Play Finanziario interno.

Il pensiero così è stato solo quello di sistemare i bilanci entro il 30 giugno, ora invece si può acquistare senza particolari problemi. Come accaduto lo scorso anno, dunque, non è da escludere una nuova partenza dal Milan direzione Premier League. In questo momento il nome del giocatore cerchiato in rosso è sicuramente quello di Malick Thiaw, che è finito nel mirino del Newcastle.

Per il giovane tedesco il Diavolo potrebbe incassare una cifra sui 30/35 milioni di euro. Una cifra considerevole che permetterebbe al Milan di mettere a bilancio una plusvalenza davvero importante. Senza gli incassi dello stadio di proprietà assistere annualmente alla cessione di calciatori sarà dunque prassi. Anche il Milan, nonostante i bilanci in ordine, deve fare i conti con il player trading e Thiaw potrebbe non essere l’unico calciatore a fare le valigie.

Calciomercato Milan, addio Bennacer da 50 milioni

Questi d’altronde sono i giorni in cui si sta parlando sempre più insistentemente dell’addio di Ismael Bennacer. Della possibilità di sbarcare in Arabia Saudita ve ne abbiamo parlato addirittura a marzo. Una possibilità questa che sta diventando sempre più concreta. Il giocatore ha aperto a tale idea e con un’offerta da 50 milioni di euro l’addio si potrebbe davvero concretizzare.

Il Milan, dunque, potrebbe ritrovarsi con le mani ben 80 milioni di euro. Soldi che il Diavolo andrebbe a reinvestire sul mercato come successo lo scorso anno con Sandro Tonali. Il doppio addio di Thiaw e Bennacer non sarebbe, inoltre, visto come un grosso problema per i tifosi. Allo stesso tempo ci sarebbero almeno un altro paio di notizie positive. E’ evidente che la cessione del tedesco e dell’algerino escluderebbe definitivamente la partenza di Theo Hernandez e Mike Maignan, che insieme a Rafa Leao saranno i pilastri del Milan del presente e del futuro. Ora però ci si aspetta che il Diavolo riesca blindare i suoi calciatori con nuovi contratti: i due francesi sono in attesa della giusta offerta da parte della proprietà. Il terzino e il portiere sono pronti, di fatto, a guadagnare quanto l’attaccante portoghese.