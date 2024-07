È arrivata l’ufficialità, il Milan ha scelto lui: l’annuncio

E’ arrivata un’altra ufficialità in casa Milan. La scelta è stata adesso annunciata, attraverso i canali del club: non ci sono più dubbi, per lui contratto pluriennale

C’è un altro annuncio ufficiale in Casa Milan. Il club rossonero – attraverso i propri canali – ha reso nota la firma su un contratto pluriennale. Nessuna sorpresa dalle parti di via Aldo Rossi, dopo le notizie trapelate nei giorni scorsi e scritte anche su queste pagine. Il Diavolo dunque è pronto per la nuova stagione. Lunedì 8 luglio inizierà l’avventura della squadra di Paulo Fonseca.

Sarà un raduno con un entusiasmo non proprio alle stelle per i tifosi, che si aspettavano tutt’altro tipo di allenatore e che ormai da settimane stanno aspettando che il Diavolo metta a segno un colpo. Colpo che in realtà non è arrivato, ma si sono susseguiti una serie di annunci legati al Milan Futuro. Nei giorni scorsi così la squadra, che sarà guidata da Daniele Bonera, è stata ufficialmente inserita nel Gruppo B di Serie C. Il progetto ha dunque avuto inizio e sarà chiaramente seguito con attenzione. Il Milan Futuro attingerà soprattutto dal Milan Primavera. Da quel gruppo di ragazzi che ha fatto davvero bene la scorsa stagione con Ignazio Abate alla guida, raggiungendo la Finale di Youth League. Tutti hanno così immaginato che potesse essere proprio l’ex terzino destro a guidare l’Under23, ma le scelte sono state altre. Al termine della stagione è arrivata anche la separazione tra il Diavolo e Abate, che ha quindi lasciato la panchina della Primavera vacante.

Milan, ufficiale: è Guidi il dopo Abate

Oggi è arrivata l’ufficialità. La scelta è ricaduta su Federico Guidi, come ampiamente anticipato, anche su queste pagine: “Il tecnico toscano si unisce ora alla Primavera del Milan, da questa stagione U20, con un contratto pluriennale. Il Club rossonero rivolge a Federico un caloroso benvenuto”. si legge sul sito ufficiale del Milan.

Il club poi traccia il profilo dell’ex Roma: nato a Firenze il 23 dicembre 1976, Federico Guidi inizia la propria carriera da allenatore a livello giovanile con l’Empoli nel 1999, dall’estate 2007 passa alla Fiorentina allenando diverse categorie fino all’U19 con cui, nella stagione 2016/17 raggiunge la Finale Scudetto. Scudetto che lo stesso Guidi conquista nella stagione 2010/11 con la formazione U15 viola. Successivamente, viene chiamato ad allenare la Nazionale U20 e poi la Nazionale U19.

Dopo le due esperienze in Azzurro, Guidi matura esperienze importanti anche in categorie maggiori allenando in Serie C prima il Gubbio, poi la Casertana e il Teramo, per approdare, nel luglio 2022, alla guida tecnica della Primavera della Roma, formazione con cui lo scorso maggio ottiene il pass per la Finale del campionato. Nei due anni trascorsi a Trigoriacon la Primavera giallorossa, l’allenatore ha conquistato altresì una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.