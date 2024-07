Il Milan lo ha “prenotato”, arriva dal Bologna nel 2025

Il Milan, non certamente tra le più attive sul calciomercato, sta lavorando anche in vista del 2025: ecco il calciatore ‘prenotato’ dal Bologna

Il Milan e il Bologna fanno e faranno affari. O per lo meno dovrebbero. Il primo nome della lista della dirigenza dei rossoneri che proviene dai felsinei è sicuramente quello di Joshua Zirkzee, ma non è il solo.

L’attaccante olandese, ancora a zero presenze con la maglia degli orange in questo Europeo, si sa, è finito nel mirino del Diavolo, che dovrebbe sborsare per ‘rubarlo’ ai rossoblù 40 milioni di euro, ovvero la clausola di rescissione prevista sul suo contratto in scadenza a giugno del 2026.

A ballare nella trattativa, più che il costo del cartellino del giocatore classe 2001, sono le commissioni per l’agente, ritenute troppo alte dal Milan. Il Manchester United, che nel frattempo avrebbe chiesto informazioni per lui, potrebbe inserirsi e sfilare il colpo a Zlatan Ibrahimovic and co.

Per evitare che questo succeda anche per un altro calciatore che tanto bene ha fatto con il Bologna in questa stagione che è appena trascorso, i rossoneri hanno deciso di ‘prenotarlo’ con un anno di anticipo.

Il Milan fa spesa al Bologna, ‘prenotato’ un altro colpo per il 2025

Il Diavolo, infatti, avrebbe messo gli occhi addosso a Lewis Ferguson, trequartista classe 1999, che l’anno scorso ha portato alla causa di Thiago Motta sei gol e cinque assist – che per altro hanno contribuito alla qualificazione in Champions League del Bologna, esattamente come quelli portati in dote da Zirkzee.

Contro il Monza, lo scozzese, però, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro, motivo per il quale è stato operato (ovviamente) e non tornerà in campo prima del 2025. Non proprio una bellissima notizia per lui, che ha dovuto rinunciare alla spedizione in Germania, e neanche per i felsinei… e il Milan.

Nello schema di gioco di Paulo Fonseca, nuovo allenatore dei rossoneri al posto di Stefano Pioli, infatti, il quasi 25enne nato a Hamilton sarebbe perfetto sia nel suo ruolo naturale, e quindi a giocare dietro la punta nel 4-2-3-1, sia come mediano, dunque a schermo davanti alla difesa.

Per quanto riguarda il costo dell’operazione, a fronte di un contratto in scadenza nel 2027, il Bologna lo valuterebbe intorno ai 25 milioni di euro, che potrebbero salire se l’infortunio non dovesse lasciare scorie e Ferguson tornasse agli stessi livelli a cui ci ha abituato prima della partita contro i brianzoli.