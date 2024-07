La rottura è definitiva, Fonseca non lo vuole al Milan

Il Milan attivo sul mercato. Fonseca ha comunicato la propria decisione al club: un rossonero dovrà fare le valigie, è fuori dal progetto.

Acquisti, ma anche cessioni. Sta per prendere forma il Milan targato Paulo Fonseca che, nelle varie riunioni andate in scena fin qui, ha lanciato alcuni input alla propria dirigenza. Il mister lusitano, in particolare, ha indicato i rinforzi ritenuti necessari per potenziare la rosa e renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. Al tempo stesso, ha fornito la lista degli elementi del gruppo ritenuti in esubero e che, di conseguenza, verranno esclusi dal progetto tecnico.

Diversi i nomi inseriti in questo particolare elenco. Uno di questi è Divock Origi, reduce dalla complicata esperienza vissuta in prestito al Nottingham Forest. Il belga, rimasto a secco nell’ultima edizione della Premier League e non convocato agli Europei, non è stato riscattato dagli inglesi e pertanto farà rientro a Milano. La sua permanenza in Italia, però, durerà lo spazio di qualche giorno visto che la società si è già mossa al fine di individuare un possibile acquirente. Alla corsa si sono iscritte alcune squadre turche ma a frenare la trattativa è il pesante stipendio percepito dall’attaccante (4 milioni netti all’anno).

Milan, Fonseca lo ha fatto fuori: imminente la cessione

Praticamente, certo, inoltre, l’addio di Alessandro Florenzi che ha già avuto modo di lavorare insieme a Fonseca ai tempi della Roma. Il feeling tra i due, all’epoca, non sbocciò mai al punto da costringere il terzino a trasferirsi al Valencia per giocare con continuità e restare nel giro della Nazionale. Il destino del 33enne, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, risulta segnato. Ora resta soltanto da capire dove proseguirà la sua carriera. Il Milan, dal canto suo, è già sulle tracce del suo adeguato sostituto.

Il piano elaborato è quello di far partire Florenzi (il cui contratto scade il 30 giugno 2025) e rimpiazzarlo con Emerson Royal, di proprietà del Tottenham. Le interlocuzioni sono scattate, con il Milan che ha fatto sapere agli Spurs di essere pronto a mettere sul piatto 15 milioni per chiudere subito l’operazione. Ulteriori incontri avranno luogo a stretto giro di posta con il brasiliano, autore di una rete nelle 24 gare disputate complessivamente nell’ultima annata, che spinge per sbarcare in Italia. Il Milan ha le idee chiare. Florenzi, ormai, rappresenta il passato. Da fedelissimo di Stefano Pioli ad esubero. Fonseca ha dettato le linee guida: servono energie fresche sulla corsia destra per tornare a fare la voce grossa.