Alcaraz, rivelazione da brividi su Sinner

Alcaraz senza freni, il campione spagnolo esce allo scoperto: la rivelazione su Jannik Sinner sorprende i tifosi

Wimbledon prosegue senza sosta per i principali favoriti del torneo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero molto presto incrociare le proprie strade. E dovesse accadere, lo spagnolo non ha alcun dubbio sulle condizioni in cui vorrebbe giocare. Lo ha confessato in conferenza stampa, lasciandosi andare a una rivelazione senza filtri che ha sorpreso tutti i tifosi e gli appassionati.

Non è stato un Wimbledon in discesa, fin qui, per il campione in carica. Dopo due turni in discesa contro l’estone Lajal e l’australiano Vukic, ha dovuto faticare non poco, al terzo turno, per piegare l’americano Frances Tiafoe, superato solo al quinto set grazie a un crollo nel rendimento dell’avversario, traumatizzato dal tie break perso al quarto set. Un tie break che, se gestito meglio, gli avrebbe consentito di compiere l’impresa della settimana.

Se la sfida con l’americano è stata fin qui la più dura, anche agli ottavi Alcaraz ha dovuto tirar fuori qualcosa di speciale per riuscire a superare un avversario sulla carta temibile, ma non di pari livello, come il francese Humbert. Lo spagnolo ha vinto in quattro set, ma ha rischiato anche in questa occasione di trascinarsi al quinto dopo essere stato in vantaggio di due set. E per un giocatore come lui sarebbe stata una beffa clamorosa.

Anche per questo motivo, proiettandosi in avanti, verso quella che potrebbe essere una semifinale dal sapore di finale anticipata, con Jannik Sinner, Carlitos ha voluto svelare in conferenza stampa una sua preferenza. Una confessione che ha lasciato spiazzati tutti i tifosi.

Alcaraz, rivelazione incredibile su Sinner: nessuno poteva immaginarlo

Prima di poter pensare alla sfida con Sinner, in realtà Alcaraz dovrà cercare di archiviare la pratica quarti di finale. E da questo punto di vista il tabellone è stato decisamente più benevolo con lo spagnolo, che non con l’azzurro. Mentre l’ostacolo per Jannik si chiama Medvedev, il numero 3 al mondo dovrà superare l’americano Tommy Paul. A questo livello, un rivale sicuramente da non sottovalutare, ma non certo insuperabile.

Anche per questo, forse, in conferenza stampa proiettandosi sul prossimo match lo spagnolo è stato più che altro preoccupato dall’orario di gioco, e ha di fatto chiesto agli organizzatori, in maniera esplicita, di cercare di non farlo giocare in contemporanea con la semifinale di Euro 2024 tra la sua Spagna e la Francia.

Per quanto riguarda la possibile sfida con Sinner, invece, pur senza far nomi lo spagnolo si è lasciato andare a un altro auspicio piuttosto chiaro: poter giocare l’eventuale semifinale in condizioni outdoor. Dovesse infatti affrontare l’altoatesino con il tetto chiuso, le condizioni per lui potrebbero risultare non favorevoli.

“Non sono abituato a giocare al chiuso, anche se non mi considero un cattivo tennista indoor“, ha spiegato il numero 3 al mondo, aggiungendo: “Il vero problema è che in quelle condizioni ci sono molti giocatori più bravi di me. Onestamente, spero di poter giocare con il tetto aperto, e magari con il sole e senza vento. Altrimenti mi saprò adattare“.