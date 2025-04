“Ha già un accordo col Milan”: annunciato il nuovo allenatore

Se, dopo il pari casalingo contro la Fiorentina, si allontana la qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League, si avvicina il nuovo allenatore dei rossoneri

Altra stecca alla ‘Scala del calcio’, cioè il ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, e il Milan vede allontanarsi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Ancora una volta i rossoneri hanno avuto bisogno di prendere gli schiaffi per svegliarsi dal torpore. Dopo 20 minuti la Fiorentina era già sul 2-0: tutto troppo facile per i gigliati che sono passati in vantaggio dopo appena sette giri di lancette con un maldestro autogol di Malick Thiaw per poi raddoppiare, tre minuti dopo, con Moise Kean, 17 centro in campionato per l’ex Juventus che si conferma l’attaccante che al momento più vede la porta.

Buon per Conceiçao che altri giri di lancette e Tammy Abraham ha dimezzato lo svantaggio, secondo acuto consecutivo per l’ex Roma dopo lo squillo nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, con i rossoneri che hanno pareggiato i conti, al 64′, con Luka Jovic, secondo gol di fila per il serbo dopo quello inutile al ‘Maradona’ contro il Napoli.

Insomma, a dispetto di un inizio boom, la conquista della Supercoppa italiana ai danni dei cugini nerazzurri, Sergio Conceiçao non è riuscito a raddrizzare la stagione e, quindi, a fine campionato, anche se dovesse alzare al cielo la coppa nazionale, con tutta probabilità saluterà tant’è vero che è stato annunciato il suo sostituto.

Milan, Fabio Ravezzani: “Allegri avrebbe confidato di avere già un accordo”

Si preannuncia un’estate calda per il Diavolo rossonero. Se non sarà una rivoluzione, ci andrà molto vicino. Tammy Abraham, in prestito dalla Roma, non verrà riscattato. Anche Luka Jovic, che i rossoneri hanno tentato in tutti i modi di cedere a gennaio e in scadenza di contratto a fine giugno, ha le valigie in mano.

Tuttavia, dovesse continuare a timbrare il cartellino dei marcatori, il Milan potrebbe riconsiderare l’idea di non prolungare il contratto all’ex Fiorentina. Di certo, non peserà il discorso economico in quanto l’ex Real Madrid si è ridotto l’ingaggio a 1.3 milioni netti a stagione pur di giocare in quel Milan che amava seguire da bambino con il papà.

E poi, c’è il dossier allenatore per il quale, come anticipato nel primo paragrafo, i rossoneri sarebbero a buon punto stando a quanto postato su ‘X’ dal noto giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani: “Secondo un’indiscrezione molto attendibile, Massimiliano Allegri avrebbe confidato di avere già un accordo con il Milan“.

Dunque, Il Milan per ripartire dopo una deludente stagione potrebbe affidarsi all’usato sicuro, a quel Massimiliano Allegri che all’esordio sulla panchina rossonera, al primo colpo, centrò lo scudetto. Insomma, dopo un’annata gettata alle ortiche tra scommesse e velleità di spettacolo il Diavolo nella prossima stagione, con Allegri in panchina, di sicuro andrà al sodo.