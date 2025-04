Il Milan lo aveva in pugno ma rinunciò all’acquisto: ora è protagonista in Serie A

Il Milan lo aveva praticamente in pugno a gennaio 2024: improvviso dietrofront e affare saltato, adesso è un rimpianto

I risultati in campo sono sempre figli delle scelte sbagliate in società. Gli ultimi due anni del Milan ne sono una prova: il disastro targato RedBird è arrivato al culmine con questa stagione che, dopo quattro anni di fila, porterà i rossoneri fuori dalla zona Champions League e forse addirittura fuori dall’Europa. La squadra di Sergio Conceicao è al momento nona in classifica: non faceva così male dai tempi di Filippo Inzaghi allenatore. Giorgio Furlani, in quanto amministratore delegato, è il primo responsabile.

Che il Milan stesse sbagliando tutto era palese a chiunque l’estate scorsa, tranne a lui e agli altri dirigenti. Di tutti gli acquisti fatti dall’attuale management, e quindi da quando Maldini e Massara sono andati via, se ne salvano in pochissimi (nonostante i tantissimi milioni spesi): scelte spesso dettate dai soliti limiti economici imposti da RedBird per poter festeggiare a fine anno il bilancio in positivo. Fra le scelte sbagliate, ce n’è una che, in queste settimane, sta diventando un vero e proprio rimpianto.

Rimpianto Milan, ora è protagonista col Bologna

Una delle squadre più in forma del momento in Italia e in Europa è certamente il Bologna di Vincenzo Italiano, che ieri avrebbe meritato di vincere contro il Napoli ma invece si è fermato sul pareggio. I rossoblu sono in corsa per la Champions League e sfidano la Juventus: la sanzione è che sarà un duello punto a punto fino a fine campionato. Il Bologna sta mettendo in luce qualità di gioco altissime ma anche individualità molto interessanti, fra cui una che avrebbe dovuto vestire la maglia del Milan.

Il giocatore in questione è Juan Miranda, il terzino spagnolo che, nel giro di poche settimane, ha rubato il posto a Lykogiannis sulla corsia di sinistra. I tifosi ricorderanno sicuramente che di lui si era parlato in chiave Milan per lungo tempo, in particolar modo nel periodo di autunno 2023. I rossoneri avrebbero dovuto chiudere l’affare a parametro zero (era in scadenza con il Real Betis) a giugno 2024 ma addirittura i dirigenti ragionarono sulla possibilità di anticipare il suo arrivato a gennaio pagando un indennizzo.

Quando tutto sembrava ormai fatto, alla fine l’affare sfumò: un dietrofront dei rossoneri ancora oggi senza alcuna spiegazione. Ad approfittarne, ovviamente, è stato Giovanni Sartori, il vero fuoriclasse del Bologna insieme all’allenatore: e infatti, Juan Miranda si sta dimostrando un giocatore di altissimo profilo. Con un Theo Hernandez così negativo, avrebbe fatto sicuramente comodo un terzino come lui in questa stagione.