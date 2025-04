Saelemaekers via con lo scambio: la Roma dice sì

Alexis Saelemaekers può lasciare definitivamente il Milan. La Roma vuole tenerlo ed è pronta all’offerta per convincere i rossoneri

Nelle ultime ore del calciomercato estivo, il Milan e la Roma decisero di mettere in piedi uno scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Uno scambio andato in porto attraverso due prestiti secchi per via della differenza di vedute sulle valutazioni dei due calciatori.

Differenze che esistono tuttora e che difficilmente porteranno ad un’intesa tra le parti. Il divario, stando a quanto trapela dalle parti di via Aldo Rossi, si sarebbe addirittura allargato. La stagione del belga, d’altronde, è davvero positiva e il suo valore non ha fatto altro che crescere rispetto ad un anno fa. L’annata di Abraham non è negativa, ma lo stipendio decisamente più pesante e un contratto più breve fanno sì che il suo valore non sia cresciuto.

Come più volte scritto, è estremamente complicato, che l’inglese resti al Milan senza un taglio drastico del suo stipendio. Sono troppi i 4,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce. Così salvo cambi di programma farà ritorno alla Roma. Nella Capitale, però, il calciatore è ritenuto in uscita e la Premier League è pronta a riaccoglierlo. E Saelemaekers?

Milan, futuro Saelemaekers: il punto della situazione

Le strade attualmente percorribili per Alexis Saelemaekers sono sicuramente tre. Al calciatore non dispiacerebbe restare nella Capitale, ma il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo per meno di 20 milioni di euro. La Roma così potrebbe mettere sul piatto altre contropartite tecniche.

Attenzione, dunque, alla possibilità Lorenzo Pellegrini. Il Milan ha bisogno di italiani in rosa e il centrocampista può essere un’idea, ma c’è il solito problema, lo stipendio. L’azzurro guadagna infatti ben quattro milioni di euro netti a stagione. Non certo pochi. Guardare, però, ad altri scambi risulta complicato. Kone, Soulé e Angelino sono certamente i giocatori più apprezzati tra i giallorossi dal Milan, ma il club capitolino non pensa di metterli sul mercato. Ecco perché l’ipotesi più credibile è che alla fine Saelemaekers faccia ritorno a Milano.

Un ritorno che potrebbe essere definitivo, qualora l’allenatore che ci sarà decidesse di puntare su di lui, o provvisorio. In Inghilterra, non mancano di certo le squadre pronte ad investire diversi soldi per acquistarlo dal Milan. Prezzo di partenza 20/25 milioni di euro.