Nuovo scambio Milan-Roma, proposto un altro giocatore per Saelemaekers

Si complica lo scambio fra Abraham e Saelemaekers: la Roma potrebbe inserire un altro giocare per trattenere il belga

Milan e Roma dovranno trovare una soluzione per la questione Abraham e Saelemaekers. Sul finire della scorsa estate, le due società si sono accordate per uno scambio di prestiti secco con la promessa di aggiornarsi nel corso della stagione per arrivare ad un’intesa. Nel frattempo però sono cambiate diverse cose, a partire dalle valutazioni dei due giocatori: Abraham partiva da un costo di 30 milioni mentre Saelemaekers di 15 milioni, ma adesso è tutto diverso.

L’attaccante inglese al Milan non ha fatto così bene da meritarsi un valore così alto mentre il belga, invece, nella capitale ha fatto benissimo e ha alzato di molto il costo del suo cartellino. Ecco quindi che per le due società arrivare ad un accordo si complica e non poco. Il Milan riflette su Abraham e, alla fine, potrebbe anche decidere di farlo tornare a Roma per riprendersi l’ex Bologna. Attenzione però a nuove proposte da parte dei giallorossi che potrebbero far vacillare Furlani.

Niente Abraham, la Roma propone un altro giocatore per Saelemaekers

L’idea di riportare Saelemaekers al Milan non è da sottovalutare: il belga ha fatto benissimo col Bologna e adesso si sta ripetendo con la Roma. Non è un caso se Fonseca aveva detto pubblicamente che gli sarebbe piaciuto tenerlo in rosa ma alla fine è stato comunque ceduto dalla società; è solo una delle tantissime decisioni sbagliate da parte dei dirigenti. I giallorossi lo apprezzano parecchio e per questo vorrebbero trattenerlo.

Abbiamo già visto che scambiarlo con Abraham è difficile perché ci sono differenze nelle valutazioni del cartellino e, soprattutto, perché l’inglese ha uno stipendio molto alto: 6 milioni. Troppi per la società rossonera, che considera Leao il tetto massimo. Ecco quindi che potrebbero aprirsi le porte ad altre strade e nell’affare potrebbe entrare Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista non sta facendo una buona stagione e il suo futuro in giallorosso è in discussione. Inoltre, ha un contratto in scadenza a giugno 2026, questo significa che fra poco tempo avrà un solo anno di contratto e per questo, senza rinnovo, è facile pensare ad una cessione.

Il Milan potrebbe prendere in considerazione questa opportunità se si dovesse verificare, ma anche per Pellegrini ci sarebbe un problema legato all’ingaggio: anche il suo stipendio è molto alto e dovrebbe sicuramente ridurselo per poter vestire la maglia rossonera. Non resta che attendere e capire quale sarà la soluzione definitiva, sta di fatto che lo scenario migliore possibile per il Milan è il ritorno di Saelemaekers.