Destinazione a sorpresa, affare fatto in attacco: ecco Lapadula

Destinazione a sorpresa per Gianluca Lapadula: il Cagliari prepara l’alternativa all’italo-peruviano

Il calciomercato sta iniziando ad entrare nel vivo ma lo sarà ancora di più al termine dell’Europeo e della Coppa America, quando molti dei calciatori più ambiti torneranno dalle rispettive nazionali.

Fino ad ora è stato un mercato dedicato prettamente agli allenatori, con tante panchine che sono cambiate sia in Serie A che negli altri campionati europei. Nei giorni scorsi sono iniziati anche i ritiri della maggior parte delle squadre italiane che naturalmente sono ancora incomplete, sia per il mercato che per i tanti giocatori in nazionale. La Juventus sembra la più attiva tra le big, avendo già accolto Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram. L’Inter si è rinforzata con gli innesti a parametro zero di Taremi e Zielinski e con l’arrivo di Josep Martinez. Il Napoli ha accolto non solo Antonio Conte ma anche i primi innesti: Spinazzola e Rafa Marin a cui sta per aggiungersi Buongiorno, in arrivo dal Torino. Chi sembra ancora scarica in questo senso è il Milan che ha presentato Fonseca come nuovo allenatore ma non si è ancora mossa in termini di rinforzi.

Anche le squadre appena sotto le big si stanno muovendo con insistenza sul mercato. La Fiorentina ha preso Moise Kean dalla Juventus, l’Atalanta ha scelto Zaniolo per provare a rilanciarlo. Il Bologna ha inserito tre tasselli: Holm, Juan Miranda e Cambiaghi. Tanti incastri e tanti movimenti ancora in corso, visto che ufficialmente il mercato è iniziato appena da 10 giorni.

Calciomercato, Lapadula nel mirino dell’Atletico Mineiro

Sono giorni caldi anche per la Lazio che, dopo gli acquisti di Noslin, Tchaouna e Dele–Bashiru, deve pensare anche al futuro di Ciro Immobile che sembra intenzionato a concludere la sua storia d’amore col club biancoceleste. Sul piatto c’è una proposta dalla Turchia, da parte del Besiktas.

Restando in tema attaccanti è ancora da scoprire il futuro di Abraham e Lukaku, così come quello di Gianluca Lapadula. Il centravanti italo-peruviano del Cagliari, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe nel mirino di un club brasiliano. L’Atletico Mineiro in particolare avrebbe fatto un sondaggio per l’ex Milan. Reduce dalla Coppa America col Perù, Lapadula non ha brillato in nazionale ma è comunque molto stimato sia all’estero che in Italia.

Il Cagliari, affidato a Davide Nicola, non vuole perdere il suo bomber ma sta valutando le eventuali alternative. In caso di uscita di Lapadula, il club sardo potrebbe affondare il colpo per Kevin Carlos dell’Yverdon. Lapadula ha un contratto col Cagliari in scadenza a giugno 2026, di conseguenza il club di Belo Horizonte non avrà vita facile per strapparlo alla squadra sarda.