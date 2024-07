Obiettivo mollato, il Milan cambia idea: svolta in difesa

Le ultime novità legate al difensore. Il Milan è pronto a piazzare il colpo, abbandonando una pista seguita negli ultimi giorni

La nuova settimana che si appresta a cominciare sarà quella della svolta, quella in cui il Milan piazzerà il primo colpo estivo. Se tutto dovesse andare secondo i piani, infatti, quelli che verranno saranno i giorni di Alvaro Morata in rossonero.

D’altronde tutto è pronto, con il giocatore che ha detto sì all’offerta del Diavolo da circa 5 milioni di euro netti a stagione per almeno tre anni. Il Milan è così pronto a versare nelle casse dell’Atletico Madrid i 15 milioni di euro della clausola rescissoria, ma il mercato rossonero non si fermerà di certo a Morata. E’ già pronto un altro rinforzo, un altro colpo per porre fine definitivamente ai problemi legati alla difesa.

Il Milan così andrà a colmare una lacuna, presente ormai da anni, quella del centrale mancino. Dopo vari sondaggi, il Diavolo ha deciso di puntare tutto su Pavlovic. Il calciatore 23enne serbo del Salisburgo ha convinto tutti e si sta provando a chiudere l’affare. C’è il sì del giocatore ad un quinquennale, ora va trovato l’accordo con la RedBull per lo sbarco a Milano del gigante classe 2001. Servirà almeno una ventina di milioni di euro per ottenere il via libera da parte degli austriaci. La trattativa è calda e il Diavolo ha fretta di chiudere.

Calciomercato Milan: Pavlovic in arrivo, Emerson congelato

Se l’affare Pavlovic si è scaldato, entrando di fatto nel vivo e vedendo il traguardo, lo stesso non si può dire per quanto riguarda Emerson Royal. La trattativa, infatti, si è arenata, subendo una brusca frenata: c’è differenza di valutazioni tra i club e il Milan ha deciso di congelare tutto. Non è detto che il Diavolo non torni alla carica per il brasiliano del Tottenham, ma oggi le priorità sono altre.

In difesa si è così deciso di andare all-in su Pavlovic, risolvendo la questione del centrale. Per il rinforzo sulla destra bisognerà aspettare, ma nel frattempo Paulo Fonseca potrà provare con insistenza Pierre Kalulu, per una sorta di linea a tre e mezzo, che permetterebbe di costruire con tre difensori e che darebbe maggiore libertà di spingersi in avanti a Theo Hernandez. Va ricordato inoltre la presenza in rosa di Davide Calabria e Alessandro Florenzi, che possono essere utilizzati come esterni bassi. Per l’ex Roma il futuro è da scrivere, ma lui ha ancora tanta voglia di Milan.