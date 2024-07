Affare De Paul a centrocampo: colpo a sorpresa

De Paul, attualmente impegnato in Copa America, può lasciare l’Atletico Madrid nel corso dell’estate. Lo vuole un top club.

Lunedì affronterà la Colombia, con l’obiettivo di vincere la sua seconda Copa America. Poi, a prescindere dal risultato finale, andrà in vacanza per qualche settimana tenendo però sempre a portata di mano il telefono e mantenendo vivi i contatti con il proprio agente. Sì, perché Rodrigo De Paul, colonna portante dell’Argentina, nel corso dell’estate potrebbe davvero cambiare aria e dire addio all’Atletico Madrid.

Il 30enne, nella scorsa stagione, ha rappresentato un punto fermo nello scacchiere tattico di Diego Simeone: 48 apparizioni complessive tra tutte le competizioni di cui 38 da titolare “condite” da 4 reti e 6 assist. Eppure, nonostante il costante impiego, la società non considera l’ex Udinese un elemento imprescindibile: a confermarlo è il fatto che, almeno finora, la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 non è ancora scattata. Il futuro del classe 1994, di conseguenza, rappresenta un rebus e non è da escludere un possibile rientro in Italia.

De Paul può lasciare l’Atletico Madrid: un club sul centrocampista

Dove? Alla Juventus, che ha ricominciato a pensare a lui alla luce dei tanti ostacoli incontrati nella trattativa relativa a Teun Koopmeiners. Thiago Motta stravede per l’olandese ed ha chiesto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di provare a portarlo a Torino. L’Atalanta, però, pur aprendo all’idea di privarsi di lui continua a chiedere oltre 60 milioni.

Cifra, al momento, fuori dalla disponibilità economiche della Vecchia Signora che, in questi giorni, sta cercando di concretizzare le cessioni di Matias Soulé (lo vuole il Leicester) e di Dean Huijsen (tra PSG e Borussia Dortmund) al fine di ottenere il tesoretto necessario per accontentare i nerazzurri. La pista che conduce al 26enne è stata quindi messa in stand-by, in attesa delle partenze dell’argentino e dello spagnolo. Giuntoli, in seguito, proverà poi a rifarsi avanti facendo leva sulla volontà di Koopmeiners di sbarcare alla corte di Motta tuttavia l’attuale quadro impone al manager di avere pronto un piano B, da utilizzare nel caso in cui dovesse saltare l’operazione con la Dea.

L’alternativa, in tal senso, risponde proprio al nome di De Paul molto stimato dalla dirigenza bianconera per la sua capacità di recuperare palloni e finalizzare la manovra offensiva. Non è la prima volta che il nazionale argentino finisce nel radar della Juve. Già in passato, quando militava tra le fila dell’Udinese, era stato più volte vicino al trasferimento. Ora, invece, il matrimonio può davvero andare in scena. Dipenderà tutto dall’Atalanta.