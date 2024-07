Colpo a sorpresa, il Milan ha scelto lui

Il club rossonero ha preso una decisione importante per il proprio calciomercato estivo: ecco le ultime notizie.

I tifosi si aspettano un’accelerata della campagna acquisti del Milan, finora completamente a secco. È importante consegnare a Paulo Fonseca dei rinforzi quanto prima e anche placare una piazza che vuole prove concrete dell’esistenza di un progetto vincente.

Per l’attacco è stato deciso di puntare su Alvaro Morata come nuovo numero 9, andando così a sostituire Olivier Giroud con un altro centravanti di esperienza. Lo spagnolo compirà 32 anni a ottobre e ha alle spalle avventure importanti con Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid. Dopo la finale dell’Europeo è possibile che il giocatore voli a Milano per visite mediche e firma. Operazione da 13 milioni di euro, la cifra della clausola di risoluzione presente nel contratto con i Colchoneros.

Milan, dopo Morata ecco l’altro attaccante

Il club rossonero non vuole fermarsi a Morata: l’obiettivo è comprare un altro centravanti. Considerando il rinnovo di Luka Jovic, il reparto dovrebbe essere costituito da tre punte. Dopo un sondaggio effettuato per Tammy Abraham della Roma, è emerso un altro nome.

Si tratta di Niclas Fullkrug, 31enne nazionale tedesco che milita nel Borussia Dortmund. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha rivelato che ci sono stati i primi contatti, il Milan sta pensando seriamente a lui come vice Morata.

Fullkrug vuole lasciare il Borussia Dortmund, non ha apprezzato che il club giallonero abbia deciso di comprare Serhou Guirassy come nuovo attaccante titolare. Anche se ci sono stati dei problemi nelle visite mediche del bomber dello Stoccarda, il trasferimento alla fine dovrebbe andare regolarmente in proto.

Fullkrug apprezza molto la Serie A ed è interessato a un trasferimento in Italia. Nelle prossime si capirà meglio la fattibilità dell’operazione. Un anno fa il Borussia Dortmund aveva investito 17 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dal Werder Brema. La sua prima stagione in maglia giallonera è stata positiva: 15 gol e 10 assist in 43 presenze, 39 delle quali da titolare.

Considerando che non è più giovanissimo, bisogna capire quale sarà il prezzo fissato dal BVB per vendere il cartellino e che tipo di offerta vorrà eventualmente formulare il Milan. Una punta forte fisicamente come Fullkrug potrebbe fare comodo a Fonseca. Già un anno fa il nazionale tedesco era stato accostato al club rossonero, che poi decise di non affondare il colpo.