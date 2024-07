Pioggia di milioni per accontentarlo: ribaltone Milan

Il mercato del Milan vicino ad un colpo di scena: ribaltone e offerta super per accontentare il gioiello, ecco cosa sta succedendo

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca sta finalmente prendendo forma. Il lavoro sul campo dell’allenatore portoghese mostrerà i suoi frutti nelle prime amichevoli estive, in attesa dell’insidioso esordio stagionale a San Siro contro il Torino. Intanto, in ottica calciomercato, arriva un clamoroso annuncio che ha spiazzato i tifosi.

La questione legata alla firma di Alvaro Morata con il ‘Diavolo’ è ormai chiusa: sarà lui al centro dell’attacco della prossima stagione. Un’eredità pesante quella lasciata da Giroud che il capitano della Spagna tenterà di farsi carico a suon di gol e grandi giocate, per illuminare San Siro. Ad ogni modo la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha la minima intenzione di limitarsi all’ex juventino per potenziare un attacco che, ancora una volta, vedrà Rafael Leao protagonista nonostante le tantissime critiche incassate dal portoghese ed Euro 2024.

Niclas Fullkrug da una parte, Tammy Abraham dall’altra. I vertici rossoneri hanno le idee chiare e questi due nomi farebbero decisamente al caso del nuovo Milan, che vuole profili di ogni sorta per rendere quanto più competitiva e variegata possibile la rosa di Fonseca. Le attenzioni molto presto si sposteranno, però, anche in altri reparti. Pavlovic è il favorito per potenziare una difesa che al centro ha mostrato limiti preoccupanti negli ultimi mesi.

A centrocampo il ribaltone è quasi servito. Perché della manciata di nomi accostati alla squadra rossonera ce n’è uno che sembrerebbe poter far fare il salto di qualità alla mediana del Milan. Un giocatore di enorme talento che ha fatto una richiesta davvero importante: chi lo vorrà, dovrà compiere uno sforzo importante. L’annuncio delle scorse ore non lascia spazio a dubbi.

Milan, colpo da urlo: annuncio ‘costoso’

Come spesso accade, la pagina ‘Salt&Pepper’, su ‘X’, è foriera di interessanti indiscrezioni di mercato. La più succulenta arrivata pochissime ore fa riguarda Adrien Rabiot, centrocampista che da oltre due settimane si è svincolato dalla Juventus finendo prepotentemente nel mirino del ‘Diavolo’.

Secondo la fonte da ormai venti giorni il nazionale francese non risponderebbe più alla Juventus, che pure stava provando a offrirgli un nuovo contratto per rimanere a Torino. Il club bianconero, però, si è infastidito non poco rompendo ogni tipo di rapporto con l’entourage di Rabiot. In realtà il calciatore non starebbe rispondendo a nessuna società: la sua richiesta – decisamente esosa – è chiara e andrà assecondata per avere i suoi servizi.

8 milioni di euro all’anno e bonus alla firma di 5 milioni: una richiesta clamorosa di cui le squadre interessate dovranno tener conto. Una situazione incredibile, con Milan, Galatasaray e Real Madrid che rimangono comunque alla finestra per il 29ennne di Saint-Maurice. Nel suo ultimo anno a Torino il francese ha racimolato 35 presenze con 5 reti e 3 assist, prima di vivere l’ennesima delusione con la sua Francia ad Euro 2024.