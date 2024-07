Fonseca è incredulo, che tegola: nulla da fare per il suo pupillo

Una delle priorità di Paulo Fonseca e del calciomercato del Milan potrebbe allontanarsi sempre di più all’orizzonte: un suo pupillo di allontana

Il calciomercato del Milan va avanti a fuoco lento, con la certezza di non dover rivoluzionare il gruppo a disposizione di Paulo Fonseca, ma cercando i profili adatti per migliorare nel complesso la rosa a disposizione del nuovo tecnico. L’arrivo di Alvaro Morata è sempre più vicino ed è un innesto fondamentale per la prossima stagione, in grado di garantire gol ed esperienza dopo l’addio di Olivier Giroud.

Non potrà bastare, però, per lottare fin da subito per lo scudetto. Al netto delle possibile uscite, servirà un nuovo mediano e Fonseca ha da tempo identificato il profilo che gli piace di più: si tratta di Youssouf Fofana, classe 1999 di proprietà del Monaco. Se ne parla ormai da settimane, forse anche da mesi, ma la trattativa non è ancora arrivata a dama, nonostante ci sia già da tempo l’accordo tra il calciatore e i meneghini. Anzi, l’affare si sta rivelando più difficile del previsto, ed è anche per questo che il Milan ha già iniziato a sondare le alternative del caso in quella zona di campo: di certo, il suo mancato arrivo non sarebbe una buona notizia per le ambizioni di Fonseca.

Il Milan gela Fonseca per il colpo a centrocampo: si allontana Fofana

Il problema è essenzialmente il costo del cartellino del calciatore. Il Monaco continua a chiedere 20 milioni di euro, nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno 2025, mentre i rossoneri si sono spinti a 12 milioni più bonus. La società procede con calma, avendo la certezza che il mediano non sia interessato al rinnovo di contratto con i francesi, ma il rischio è che si inseriscano altri club, attratti dalle qualità del calciatore e a un prezzo non troppo elevato.

La dirigenza del Diavolo ha deciso di aspettare, anche in virtù di un accordo con il ragazzo a 3,5 milioni l’anno per cinque stagioni. Certo, il rischio è che, se il Monaco non abbasserà le pretese, il ragazzo non arriverà, per cui oggi Fofana è più lontano da Milano e si valutano anche diverse alternative. Tra queste, secondo ‘Sky Sport’, il centrocampista 24 enne del Palmeiras Richard Rios, che si è messo in evidenza in Copa America. Proprio in virtù delle ottime prestazioni con la sua Colombia, però, il suo valore è attualmente triplicato.