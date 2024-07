Fonseca gli ha cambiato ruolo, la decisione ormai è presa

Paulo Fonseca ha preso una decisione importante riguardo un calciatore della rosa andando a cambiargli ruolo in campo.

In attesa dei nuovi acquisti in vista della prossima stagione, Paulo Fonseca sta lavorando quotidianamente a Milanello per sistemare l’organico a sua disposizione. Nei giorni scorsi, dalle indicazioni che arrivano dai campi di allenamento, ha preso un’importante decisione sul futuro di un giocatore della rosa.

Costantemente in contatto con la dirigenza per decidere le mosse di mercato da attuare entro la fine di agosto, Paulo Fonseca è attualmente concentrato sul materiale che ha a disposizione cercando di capire chi potrà essere utile alla squadra in vista dell’inizio del campionato. L’obiettivo del tecnico è quello di cercare di valorizzare i giocatori che ci sono a disposizione e di dare l’ok alla partenza di quelli che non rientrano nel progetto tecnico. Un difensore sta conquistando la fiducia del portoghese, pronto a dargli una chance in un altro ruolo in vista dell’inizio della stagione.

Milan, scelta fatta da Fonseca: cambio ruolo per un big

Pierre Kalulu è pronto a tornare sulla fascia destra in vista della prossima stagione con il difensore francese che potrebbe giocarsi il posto con Davide Calabria. Il francese piace molto al tecnico per la sua velocità e capacità di attaccare e difendere sulla corsia destra e potrebbe rappresentare il nuovo terzino destro, finora cercato in sede di mercato.

Il Milan ha infatti rallentato in maniera netta nella trattativa che avrebbe potuto portare Emerson Royal in rossonero. Le alte richieste del Tottenham hanno bloccato l’affare che ora rischia di sfumare totalmente. Paulo Fonseca ha parlato con la società ed al momento l’intenzione è quella di puntare in maniera decisa su Kalulu con il francese che appare aver messo da parte i molti infortuni che lo hanno bloccato durante la stagione passata.

Il classe 2000 è pronto quindi a tornare al ruolo di laterale con il quale si presentò a Milanello ormai diversi anni fa. Stefano Pioli lo trasformò poi in centrale con il francese che seppe guadagnarsi il ruolo di titolare al fianco di Tomori durante il 2021/2022 che consegnò ai rossoneri la conquista del diciannovesimo scudetto.

Ora per Kalulu si prospetta un ritorno al passato con l’intenzione di strappare il posto da titolare al capitano rossonero. Una scelta che potrebbe portare, almeno fino a gennaio, alla permanenza di Alessandro Florenzi al Milan con il classe 1991 che rappresenta sempre una scelta di massima affidabilità nel caso in cui l’esperimento non dovesse convincere a pieno.