Indizio che toglie ogni dubbio: il big dice addio al Milan

Arriva un indizio inequivocabile su un addio imminente al Milan: i tifosi sono rimasti perplessi da questa sempre più probabile operazione di mercato

I rossoneri si stanno muovendo per regalare a Paulo Fonseca una rosa in grado di competere con Inter e Juve. Dopo aver preso Morata e dato l’assalto a Füllkrug, ora il piano è vendere uno dei pezzi pregiati in mezzo al campo.

Il mercato del Milan sta entrando nel vivo, come quello di tutte le big del nostro campionato. Dopo un iniziale stallo, Ibrahimovic e Furlani sono entrati in azione per accontentare le richieste di Paulo Fonseca. La rosa va rinforzata per essere all’altezza dell’Inter campione d’Italia, ma anche della Juventus di Thiago Motta, molto propositiva in fase di acquisto. La prima necessità per il Diavolo era l’attacco, orfano di Olivier Giroud, che si è accasato nei Los Angeles FC. Il centravanti francese ha rappresentato lo scoglio a cui aggrapparsi negli ultimi anni, a suon di gol e soprattutto di lavoro per la squadra. Sostituirlo non sarà semplice ma di certo uno come Alvaro Morata ha l’esperienza e la qualità giusta per farlo.

Il Milan sempre più vicino a Samardzic: a partire può essere Bennacer

Il capitano della Spagna vincitrice degli ultimi Europei non sarà l’unico ritocco in avanti, visto che sembra sempre più probabile anche l’arrivo di Füllkrug dal Borussia Dortmund, per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Le condizioni sono più vantaggiose rispetto ad Abraham, per cui la Roma continua a chiedere circa il doppio. Con il tedesco almeno il ruolo di centravanti sarà ampiamente coperto, considerando anche il riscatto di Jovic.

A centrocampo il Milan sta pensando di cambiare pelle, con un nome vicinissimo all’Inter la scorsa estate: Lazar Samardzic. Il serbo naturalizzato tedesco è pronto a lasciare l’Udinese e per Fonseca sarebbe la mezzala ideale da affiancare a Loftus-Cheek e a Reijnders. Per l’eventuale arrivo del classe 2002 ci sarebbe bisogno di una cessione di un certo valore e il nome indiziato è quello di Bennacer. L’algerino ex Arsenal ed Empoli è sul mercato e può partire a fronte di una giusta offerta.

Su di lui si sono accese le sirene della Saudi Pro League, pronta a ricoprirlo d’oro con un contratto faraonico. Il Milan è disposto ad ascoltare offerte anche al di sotto della clausola rescissoria di 50 milioni di euro e per poco più di 30 Bennacer può partire. Certo il rapporto con i tifosi e con tutto l’ambiente Milan rende più complicato questo eventuale riscatto ma le difficoltà incontrate dopo l’infortunio dello scorso anno lasciano anche alcune perplessità.