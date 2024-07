Milan di sasso: lo prende il Real Madrid, affare sfumato

Il Real Madrid è vicino dal soffiare un colpo al Milan con i rossoneri che dovranno cambiare obiettivo per sistemare la rosa.

Non giungono buone notizie per il Milan sul fronte mercato con il club meneghino che con ogni probabilità dovrà abbandonare una pista complice l’assalto del Real Madrid al giocatore.

Sono ore febbrili in casa Milan per quello che riguarda il mercato con la società che è al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Paulo Fonseca i giusti colpi per la stagione che inizierà tra meno di un mese. Le idee appaiono chiare per la squadra mercato rossonera con Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani che sono quotidianamente al lavoro per provare a chiudere quelle trattative intavolate ormai da diverso tempo. Una di queste però rischia fortemente di saltare con il Real Madrid pronto a beffare i rossoneri.

Milan, beffa di mercato: il Real Madrid piomba sull’obiettivo

Il Real Madrid sarebbe fortemente interessato ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, svincolatosi dalla Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra con il Milan che nelle ultime settimane ha preso contatti con l’entourage del giocatore per provare a chiudere l’affare.

L’intenzione delle merengues è quella di andare ad inserire nella propria rosa un altro giocatore della nazionale francese dopo l’acquisto di Mbappé. L’ormai ex centrocampista della Juventus piace molto a Carlo Ancelotti che, salutato Toni Kroos, è alla ricerca di una mezzala che sappia coniugare al meglio qualità fisiche e tecniche. L’esperienza internazionale accumulata in questi anni da Rabiot tra PSG e Juventus potrebbe fare al caso dei campioni d’Europa in carica.

Dal canto suo, anche la Juventus ha completamente abbandonato la pista. Nelle scorse ore il club bianconero ha infatti salutato il giocatore attraverso i propri canali social, una volta compreso il fatto che non sarebbe stato possibile convincere il classe 1995 a firmare un nuovo contratto con il club bianconero. Una mossa che ora porterà Cristiano Giuntoli a cercare di accelerare di nuovo con l’Atalanta per arrivare a Teun Koopmeiners, valutato dai bergamaschi circa 60 milioni di euro.

Il Milan nel frattempo sta virando le proprie mire su Lazar Samardzic. Sono ore decisive per capire se sarà possibile chiudere l’affare con l’Udinese ed i rossoneri stanno già lavorando con il padre del calciatore per provare a portare a casa il gioiello dei bianconeri. Un colpo che sfiorò l’Inter durante lo scorso anno ma saltato proprio all’ultimo non trovando l’intesa decisiva con l’entourage del ragazzo.