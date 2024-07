Maignan-Donnarumma, clamoroso intreccio: il super affare di mercato

Mike Maignan è pronto a fari ritorno a Milanello così come Theo Hernandez, pronti per la nuova stagione. Poi si discuterà di futuro

Mike Maignan come Theo Hernandez si sta godendo le meritate vacanze dopo le fatiche degli Europei. Il portiere e il terzino francese non prenderanno parte alla tournée americano, dove la squadra di Paulo Fonseca incontrerà in amichevole Real Madrid, Barcellona e Manchester, ma si recheranno a Milanello per allenarsi.

Il giorno cerchiato in rosso è quello del 2 agosto, un giorno prima di Tiijani Reijnders e tre di Alvaro Morata, che sarà l’ultimo ad iniziare ad allenarsi al centro sportivo di Carnago. Per Mike Maignan, così come Theo Hernandez, avrà inizio la stagione senza il rinnovo di contratto. Zlatan Ibrahimovic li ha blindati, assicurando in conferenza stampa che non verranno ceduti, ma per il prolungamento servirà del tempo. Il Milan inizierà a lavorare ai nuovi accordi al termine del calciomercato.

Per quanto riguarda Theo Hernandez si va verso la firma alle cifre percepite da Rafa Leao, a circa 6,5 milioni di euro netti a stagione. Ne dovrebbe percepire meno, invece, Mike Maignan, che dovrebbe accontentarsi di uno stipendio da 5/6 milioni netti a stagione. La situazione, dunque, al momento, è abbastanza tranquilla anche perché nessuna squadra – scoraggiata dalle altissime richieste del Milan (sui 100 milioni di euro) – si è presentata alla porta del Diavolo. Per il terzino c’è stato qualche sondaggio da parte del Psg e soprattutto del Bayern Monaco, ma una trattativa non si è mai aperto. Niente da registrare, invece, per quanto riguarda il portiere.

Calciomercato Milan, domino dei portieri: Maignan coinvolto

Le big europee d’altronde hanno tutte il loro portiere e nessuno ha esigenze particolari. Chi potrebbe averle presto è il Manchester City, che rischia di dover fare a meno di Ederson, che pare attratto dalla sirene arabe.

Un suo eventuale addio porterebbe i Citizens a muoversi sul mercato e dall’Inghilterra sono convinti che possa essere Gianluigi Donnarumma il nove giusto. A quel punto il Psg potrebbe decidere di cederlo, avendo chiaramente tra le mani un nuovo estremo difensore.

In questo caso non potrebbe non essere sotto osservazione Mike Maignan, che a Parigi ci è cresciuto. Gli altri portieri attenzionati sono due che agli Europei hanno fatto bene, Giorgi Mamardashvili del Valencia e Diogo Costa del Porto, che guarda caso potrebbero interessare pure al Milan, se dovesse partire il francese. Al momento sono solo supposizioni e nulla più. Qualcosa di concreto potrebbe esserci qualora Ederson dovesse dire addio al City per davvero.