Plusvalenza da capogiro per il Milan, capolavoro Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic potrebbe realizzare un vero e proprio capolavoro sul calciomercato: il Milan può mettere a segno una plusvalenza da capogiro

Le opere migliori del Milan sul calciomercato devono ancora arrivare, o almeno questa è la sensazione degli ultimi giorni. I rossoneri hanno affondato il colpo per Alvaro Morata, il bomber designato a sostituire Olivier Giroud, dopo tanti anni al centro dell’attacco di Juventus e Atletico Madrid.

È chiaro che non basterà solo il centravanti spagnolo a completare la rosa. In prima fila c’è Niclas Fullkrug, una punta vera, capace di mettersi in evidenza anche in Germania a Euro 2024, un uomo ideale per entrare a gara in corso e spaccare le partite. Zlatan Ibrahimovic va avanti insieme alla dirigenza anche nella ricerca di un mediano fisico e di prospettiva (Fofana resta in cima alla lista nonostante le difficoltà), di un terzino destro e probabilmente anche di un difensore centrale.

Insomma, non sarà rivoluzione totale, come annunciato a più riprese, ma per finanziare i colpi in entrata serviranno anche delle uscite cospicue per sistemare il bilancio. Tra i diversi nomi che potrebbero lasciare Milanello ce n’è uno che potrebbe portare in dote una cifra decisamente importante: ecco di chi si tratta.

La ricca plusvalenza di Saelemaekers: il prezzo è raddoppiato

Alexis Saelemaekers è riuscito a esprimere le sue qualità con la maglia rossonera solo a intermittenza. Spesso è stato utilizzato come alternativa nel ruolo di esterno offensivo nel 4-2-3-1, capace di giocare sia sulla fascia destra, sia sulla sinistra. Poi è passato in prestito al Bologna e con un riscatto fissato a 10 milioni di euro.

È proprio nella cavalcata con i rossoblù che si è messo in evidenza mostrando tutte le qualità del suo repertorio: è bravo nel dribbling, ha realizzato qualche gol di pregio – anche con uno scavetto sopraffino – e sa come creare la superiorità numerica. Per questa ragione, sono tanti i club pronti a puntare su di lui e ciò ha aumentato la sua valutazione.

Il Milan ora chiede 20 milioni per cederlo, come riportato da Calciomercato.com, e non ha fretta di venderlo, nonostante non rientri nei piani per il troppo affollamento sulla trequarti offensiva. Vanno monitorate con attenzione le piste che lo porterebbero al Leicester e al West Ham, ma sullo sfondo ci sono anche Nottingham Forest e Ipswich Town. Senza dimenticare Thiago Motta, a cui piace molto: in ogni caso, sarà una grande plusvalenza per il Milan.