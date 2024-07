Ultim’ora, blitz di Cardinale a Milano: tutti i dettagli

Il patron del Milan è in Italia per un importante incontro con il management rossonero: le ultime notizie da Sky.

Gerry Cardinale è arrivato stamattina a Milano e ha avuto l’occasione di occuparsi direttamente del club di cui è proprietario da fine agosto 2022. I tifosi si aspettano tanto per la nuova stagione e bisogna cercare di non deluderli.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’uomo d’affari americano ha avuto una lunga riunione con la dirigenza del Milan. Dalle 13 alle 19 si è confrontato con Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Il calciomercato è stato uno dei temi del summit, ma non l’unico affrontato oggi.

Si è parlato del budget per campagna acquisti e anche delle linee strategiche da seguire per la nuova stagione. Rimane l’idea di puntare sui giovani calciatori di talento, ma senza tralasciare l’importanza di avere in squadra anche degli elementi di esperienza. Anche per questo è stato acquistato un attaccante come Alvaro Morata per sostituire Olivier Giroud e ci sono stati contatti pure per Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund. Lo spagnolo compirà 32 anni a ottobre, invece il tedesco ne ha compiuti 31 a febbraio.

Milan, serve un’accelerata sul mercato

Finora la campagna acquisti del Milan è ferma al solo Morata, c’è bisogno di accelerare alcune trattative in corso. Ad esempio, quelle per Strahinja Pavlovic del Salisburgo e Youssouf Fofana del Milano. Con il difensore serbo e con il centrocampista francese c’è già l’accordo, però manca quello con il rispettivo club di appartenenza. Fondamentale fare in fretta, perché su entrambi i giocatori si stanno fiondando anche altre società.