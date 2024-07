Verstappen sorprende tutti: rivelazione shock su Alonso

Max Verstappen è uscito allo scoperto e nelle scorse ore ha parlato apertamente di Fernando Alonso: la rivelazione è clamorosa

Sembra essere la stagione giusta per Max Verstappen che, nonostante la crescente concorrenza in pista, è lanciato più che mai verso il suo quarto titolo mondiale. Un campione assoluto, nonostante la Red Bull in questo momento non sia decisamente la vettura più prestante.

Ma Verstappen, si sa, è capace come i grandi campioni del passato, di fare la differenza con il suo grandissimo talento. Così come la differenza in Aston Martin la sta continuando a fare, nonostante l’età che avanza, anche Fernando Alonso. Nel corso degli ultimi anni Fernando Alonso e la sua carriera sono stati spesso e volentieri oggetto di discussione e chiacchiericcio. Il talento dell’asturiano, che ha recentemente firmato il rinnovo con Aston Martin fino al 2026, non può e non deve essere messo in discussione.

Lo sa bene anche Verstappen che non ha mai nascosto apprezzamenti e stima verso Fernando, due volte campione del mondo con la Renault. Numeri probabilmente ingenerosi verso l’ex ferrarista che campione lo era e lo è tutt’ora: a giorni compirà 43 anni. Verstappen sulla carta ha già fatto meglio, ma il paragone è probabilmente ingeneroso e non terrebbe conto del talento di Alonso che è stato evidentemente anche sfortunato nelle scelte della sua carriera in F1.

Verstappen sorprende: annuncio su Alonso

Alonso stima l’olandese, Verstappen stravede per lo spagnolo. Soprattutto il figlio di Jos nelle scorse ore si è sbilanciato facendo un annuncio assolutamente clamoroso che riguarda proprio il pilota classe 1981. Per Verstappen Alonso avrebbe potuto avere i numeri migliori di tutti, attestarsi come pilota migliore di sempre.

Ne è convinto Max e a ‘Mundo Deportivo’ ha rilasciato alcune dichiarazioni al miele con le quali ha spiazzato il mondo a quattro ruote. “Alonso è nella top 5 della storia della Formula 1, avrebbe potuto vincere otto campionati del mondo se avesse avuto un pò più di fortuna in carriera prendendo le decisioni al momento giusto”. Un’affermazione carica di stima quella di Verstappen che ha elogiato apertamente il collega, ribadendo a sua detta come “i titoli no, non contano”. Il figlio d’arte ha proseguito nel suo discorso pro Alonso.

“Si guarda sempre a chi ha vinto più mondiali e lo si mette in cima. Non è detto, anche in altri sport come il calcio, che chi ha vinto sei Champions League o due Coppe del Mondo sia il miglior calciatore. Non è scontato, è un lavoro di squadra e Fernando per me è uno dei migliori della storia”.

L’olandese ha chiuso il suo discorso: “Ovunque andasse era sempre veloce, per vincere le gare serve però materiale necessario e non sempre lo ha avuto. È un combattente, molto versatile, in grado di guidare qualsiasi vettura. Pochi piloti possono essere veloci come lui in diverse discipline”.