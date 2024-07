Il prezzo si alza: il Milan ora vuole 7 milioni

Il prezzo si alza, i rossoneri per poter inseguire gli altri obiettivi hanno bisogno di piazzare gli esuberi: tre squadre alla finestra.

Si sarà anche mossa in ritardo, ma la dirigenza del Milan non può essere accusata di non avere le idee chiare. I rossoneri hanno ufficializzato il primo colpo soltanto nella scorsa settimana, annunciando il loro nuovo centravanti, il neocampione d’Europa Alvaro Morata. Toccherà all’ex juventino, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Atletico Madrid, prendere il posto di Olivier Giroud, andato a svernare negli States.

Morata in realtà ha rappresentato un “piano B”, in quanto il primo obiettivo del Diavolo era Joshua Zirkzee, il centravanti esploso nella passata stagione con il Bologna di Thiago Motta. Il Milan aveva addirittura comunicato ai rossoblù il pagamento della clausola ma le richieste elevatissime del procuratore del giocatore hanno fatto fare dietrofront a dirigenti rossoneri Furlani e Ibrahimovic.

Oggi Zirkzee è un giocatore del Manchester United ed il Milan ha “ripiegato” su Morata, attaccante che nonostante non si più giovanissimo – a ottobre compirà 32 anni – assicura al tecnico Paulo Fonseca un buon bottino di gol ma anche tanta esperienza. Ovviamente l’acquisto di Morata non può bastare per rendere ancora più competitiva la rosa a dispozione dell’allenatore portoghese, approdato nel capoluogo meneghino dopo l’avventura con il Lille.

Il prezzo si alza, si scatena un’asta per Daniel Maldini

Il Milan, dicevamo, dà l’impressione di sapere come muoversi in questo calciomercato ed il prossimo acquisto potrebbe riguardare la difesa. Servono centimetri nel reparto arretrato ed è per questo che a Milano arriverà il centrale serbo Strahinja Pavlović: i rossoneri hanno offerto 18 milioni, lo Strasburgo ne chiede qualcuno in più ma alla fine la volontà del giocatore farà la differenza.

Gli altri obiettivi portano il nome di Youssouf Fofana e Lazar Samardzic. Per il primo bisognerà accontentare le richieste del Monaco, con il concreto rischio che si possa scatenare una vera e propria asta, mentre per il secondo ci sarebbe già l’accordo con l’Udinese, che per liberarlo pretende almeno 15 milioni. Soldi che il Milan spera di incassare grazie alle cessioni. Tra i cosiddetti “esuberi”, vale a dire quelli che difficilmente resteranno a Milanello, c’è il figlio d’arte Daniel Maldini.

Il giovane attaccante nell’ultima stagione è stato in prestito prima ad Empoli e poi a Monza e sembra pronto per una nuova avventura in una squadra disposta a concedergli un ampio minutaggio. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, lo riporterebbe volentieri in Brianza ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Genoa e Torino. Il Milan valuta il secondogenito della sua storica bandiera 7 milioni di euro.