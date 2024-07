Florenzi dice addio al Milan: va a giocarsi la Champions

Alessandro Florenzi va verso l’addio al Milan con il terzino destro che potrebbe andare a giocare la Champions in un altro club.

Nonostante sia stato il marcatore dei rossoneri nella prima amichevole contro il Rapid Vienna, Alessandro Florenzi appare destinato a salutare il Milan durante la sessione di mercato estiva.

Legato al Milan da un contratto fino al giugno del 2025, l’esterno destro non sembra rientrare nei piani di Paulo Fonseca che non ebbe un rapporto idilliaco con il terzino già ai tempi della Roma tanto da portare al suo addio alla capitale. Il classe 1991 sarebbe disposto a restare in rossonero per provare a giocarsi le sue carte e tentare di convincere il tecnico ma la decisione del club di sfoltire la rosa dovrebbe portare all’addio dell’ex giallorosso.

Calciomercato, Florenzi pronto a salutare: ipotesi in Serie A

Nelle ultime ore diverse squadre hanno preso informazioni sull’esterno del Milan che vaglierà insieme al suo agente le ipotesi per il futuro. Como e Valencia hanno bussato alla porta dei rossoneri ma nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi Bologna con i rossoblu alla ricerca di un uomo di esperienza per affrontare la stagione che li vedrà protagonisti anche in Champions League.

La squadra emiliana, persi dei punti di riferimento come Zirkzee e Calafiori, è al lavoro per trovare dei giocatori di esperienza internazionale per vivere al meglio un’annata che si preannuncia ricca di impegni. Alessandro Florenzi potrebbe fare al caso di Vincenzo Italiano che apprezza molto la duttilità del giocatore rossonero che potrebbe impiegare sia come terzino destro che come mezzala nel suo centrocampo.

Il contratto fino al giugno del 2025 porta il Milan a chiedere poco più di un milione di euro per il cartellino di Alessandro Florenzi che, dal canto suo, sarebbe ben disposto a trasferirsi in rossoblu per vivere una stagione da protagonista e disputare la massima competizione continentale. Un colpo che andrebbe nella stessa direzione di quello relativo a Mats Hummels con il Bologna desideroso di riempire il proprio spogliatoio di calciatori che sanno bene cosa voglia dire giocare in determinati palcoscenici.

L’eventuale cessione di Florenzi potrebbe poi dare il via in casa rossonera ad un nuovo colpo sulla fascia destra. In questo momento è infatti ferma la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal. Il brasiliano potrebbe giungere in rossonero solo nel caso in cui un terzino destro presente in rosa dovesse salutare Milanello.