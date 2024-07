Milan, centravanti di scorta cercasi: da Fullkrug a Broja, la situazione

Dopo aver preso Morata, il club rossonero vuole un altro attaccante: ci sono più nomi presi in considerazione, ecco quali.

Il calciomercato estivo del Milan finora è limitato al solo ingaggio di Alvaro Morata, ora in vacanza dopo aver vinto l’Europeo con la Spagna. Dovrebbe iniziare la preparazione a Milanello verso il 10 agosto, debuttando il 13 a San Siro contro il Monza nel match valido per il Trofeo Silvio Berlusconi.

La società rossonera ha in programma l’acquisto di un altro attaccante. Anche se a Luka Jovic è stato rinnovato il contratto per un altro anno, il futuro del serbo rimane aperto a qualsiasi possibilità. Non va esclusa una cessione, le richieste non gli mancano. Il suo cartellino viene valutato almeno 10 milioni di euro. Vedremo se arriveranno offerte di questa entità.

Milan, un altro attaccante nel mirino

Morata ha preso la maglia numero 7, quindi è rimasta da assegnare la 9 lasciata libera da Olivier Giroud. Ci sono stati dei contatti per Niclas Füllkrug, 31enne centravanti del Borussia Dortmund. Tuttavia, l’operazione è molto difficile e oggi sembrano poche le chance di vedere il nazionale tedesco a Milanello.

Nelle scorse ore dalla Germania il quotidiano BILD ha fatto sapere che, nonostante l’arrivo di Serhou Guirassy, il BVB non ha intenzione di sbarazzarsi di Fullkrug. Ovviamente, se arrivasse un’offerta da 30 milioni, il discorso cambierebbe. Era trapelata la volontà dell’Atletico Madrid di fare un investimento di questo tipo, però ora sembra Artem Dovbyk del Girona l’attaccante più vicino a trasferirsi alla corte di Diego Simeone. L’affare viene dato praticamente in chiusura, quindi i Colchoneros non faranno offerte per l’ex Werder Brema, che l’allenatore Nuri Sahin conta di tenere: “Sa cosa penso di lui, lo apprezzo tanto. Nei piani sia lui che Guirassy hanno un ruolo centrale“.

Un altro profilo sul quale il Milan ha chiesto informazioni nelle scorse settimane è Tammy Abraham, che la Roma è disposta a cedere per almeno 25 milioni. Si potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica nell’operazione, però finora le parti non hanno trovato una quadra in merito. L’inglese verrebbe molto volentieri a Milano, dove riabbraccerebbe Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic: conosciuti tutti al Chelsea. La situazione si potrebbe sbloccare ad agosto, se i giallorossi non saranno ancora riusciti a venderlo.

A proposito di Chelsea, calciomercato.com ha rivelato che il Milan è tornato a dialogare con i Blues per Armando Broja. L’Everton era fortemente interessato al suo acquisto, però non è ancora riuscito a perfezionarlo, anche perché dovrebbe prima cedere Dominik Calvert-Lewin. Il club rossonero è disposto a prendere l’attaccante albanese in prestito con diritto di riscatto, questa è l’unica formula contemplata.

Da non escludere che possano emergere nomi a sorpresa nei prossimi giorni. E non si può scartare neppure la possibilità che il Milan rimanga con Jovic vice-Morata e Noah Okafor considerato più attaccante che esterno offensivo. In quest’ottica, potrebbe esserci la permanenza di Alexis Saelemaekers.