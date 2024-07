Daniel Maldini al Monza, quanto incassa il Milan: i dettagli dell’operazione

Maldini junior è prossimo al trasferimento, ormai è fatta per il suo ritorno a Monza: ecco il punto sulla trattativa.

Il mese di luglio volge verso il termine e per il Milan è importante accelerare sia il mercato in entrata che quello in uscita. Nelle scorse ore sono stati compiuti passi molto concreti per la cessione di Daniel Maldini.

Il figlio d’arte ha ricevuto diverse richieste in queste settimane, ma il Monza è sempre stato in pole position. Proprio in Brianza ha disputato la seconda metà della scorsa stagione e continuare a giocare lì, seppur con un allenatore diverso (Alessandro Nesta ha sostituito Raffaele Palladino), è probabilmente la scelta migliore per il suo percorso di crescita. Adriano Galliani voleva fortemente riportarlo in maglia biancorossa e sembra che l’operazione sia destinata ad andare in porto.

Via Colpani, il Monza prende Maldini

Al Monza serviva vendere per poter operare in entrata e si è concretizzato l’accordo con la Fiorentina per Andrea Colpani: il prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto (può diventare obbligo a determinate condizioni) fissato a 12. Ceduto il 25enne bresciano, Galliani ha accelerato con il Milan per l’ingaggio di Maldini.

Accordo pressoché raggiunto sulla base di 4 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. Il prezzo è contenuto perché il giocatore ha un contratto che scade a giugno 2025. Inoltre, gli ottimi rapporti Monza-Milan stanno favorendo il buon esito dell’affare. Daniel nei prossimi giorni dovrebbe sostenere le visite mediche e firma. Era tra i convocati di Paulo Fonseca per la tournée negli Stati Uniti ed è partito con il resto della squadra, però farà rientro in Italia appena avrà il via libera.

Il figlio di Paolo Maldini ha lavorato bene a Milanello in queste settimane ed è apparso in buona forma nella prima amichevole contro il Rapid Vienna. Suo l’assist per il gol dell’1-0 firmato da Alessandro Florenzi. Ma c’era la sensazione che sarebbe partito, anche perché la trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata. Galliani sta mettendo a segno un buon colpo per mister Nesta.

Daniel era approdato in Brianza a gennaio in prestito secco, dopo l’esperienza poco soddisfacente a Empoli. Con Palladino è riuscito a mettere in mostra le sue qualità, segnando 4 gol in 11 presenze. Purtroppo, un infortunio non gli ha fatto disputare le ultime partite di campionato, ma i tifosi biancorossi sono rimasti positivamente impressionati dalle sue prestazioni e presto dovrebbero riabbracciarlo.