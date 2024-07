Milan, colpo di scena a centrocampo: scambio con Pobega

Tommaso Pobega la carta per una clamorosa svolta a centrocampo: Milan, ecco il prossimo colpo per Fonseca

In casa rossonera è sempre il calciomercato estivo a tenere banco, in attesa che sia il campo a tornare a parlare. Tra campo e mercato, spunta un’ultima idea per il centrocampo del ‘Diavolo’ che potrebbe tramutarsi in realtà grazie ad un sacrificio: quello di Tommaso Pobega.

Soluzioni in entrata, tante, quelle che la dirigenza di Via Aldo Rossi sta cercando, da settimane, di alimentare. E così a centrocampo la pista che porterebbe a Fofana del Monaco sembrerebbe essere più complicata del previsto. Il club monegasco parrebbe intenzionato a chiedere 35 milioni per il cartellino del suo gioiello che piace tanto anche all’Atletico Madrid: queste le ultime indiscrezioni che rischiano di spingere il ‘Diavolo’ verso nuovi lidi. Quello di Samardzic è sempre stato un profilo gradito alla dirigenza milanista, calciatore giovane e di talento con ancora ampi margini di crescita.

Gli ultimi dialoghi col papà-agente, poi, sembrerebbero aver portato un esito più che positivo e così il nativo di Berlino potrebbe effettivamente salutare l’Udinese nei prossimi giorni per aggregarsi al gruppo di Paulo Fonseca. A questo punto c’è un’altra idea che coinvolgerebbe direttamente Tommaso Pobega, uno dei sacrificabili della mediana del tecnico portoghese. Il prodotto del settore giovanile rossonero rischia di ritrovarsi al centro di uno scambio pazzesco che porterebbe a Milanello un gioiello assoluto, già grande protagonista in Serie A.

Pobega in Serie A: scambio pazzesco e colpaccio rossonero

Il 25enne triestino ha collezionato appena 464′ in campo nella passata stagione agli ordini di Stefano Pioli, con 15 presenze complessive tra Serie A e Champions League. Un bottino assai magro che rispecchia come Pobega non fosse una priorità per i rossoneri già l’anno scorso. E adesso la valutazione non è affatto cambiata.

Il Torino ha da tempo messo gli occhi sul classe ’99 che vedrà scadere il suo contratto con il Milan non prima del 30 giugno 2027. Nonostante ciò, il ‘Diavolo’ potrebbe cederlo molto prima proprio al ‘Toro’ che ha tra le sue file un giovane graditissimo al Milan: il 22enne Samuele Ricci. Arrivato dall’Empoli per poco meno di 10 milioni di euro, il classe 2001 è un centrocampista completo che in mezzo al campo potrebbe rappresentare l’arma in più per il nuovo corso rossonero.

Paulo Fonseca è chiamato a valorizzare chi già c’è mentre quelli che arriveranno dovranno mettersi a disposizione della squadra e Ricci, in quanto a dedizione e sacrificio, ha dimostrato in maglia granata di non essere secondo a nessuno. Un centrocampista dall’enorme potenziale e dalla duttilità impressionante, che nell’ultima stagione col Torino ha racimolato 33 apparizioni con 1 rete e ben 4 assist a referto.

Lo scambio Pobega-Ricci potrebbe quindi prendere piede nei prossimi giorni, con il Milan che punterebbe volentieri sul gioiello del ‘Toro’. Adesso bisognerà capire la volontà della società di Cairo interessata sì a Pobega ma allo stesso tempo non apertissima alla partenza di Ricci durante l’attuale sessione di calciomercato. Staremo a vedere chi la spunterà.