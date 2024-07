Il Milan non si arrende: pronto l’ennesimo assalto

Il Milan non si arrende e vuole chiudere il colpo al più presto: la dirigenza rossonera ha in mente un nuovo assalto, cosa sta succedendo

Sono giorni intensi per la preparazione estiva del Milan, in questo momento negli Stati Uniti d’America per la consueta tournée. Allenamenti e amichevoli di lusso, a contatto con il pubblico nordamericano. L’obiettivo di Cardinale è coltivare la fan base statunitense, che ammonta a circa 50-60 milioni di fans.

Un connubio destinato a durare per molto tempo, vista anche la nazionalità della proprietà del club rossonero. E dunque, insieme alla squadra e allo staff tecnico è volato negli USA anche lo stato maggiore del Milan, con Furlani e Ibrahimovic.

E Moncada? Lui è rimasto a Milano, l’obiettivo è quello di chiudere al più presto la trattativa che porterà Strahinja Pavlovic in rossonero, così come Emerson Royal. Due colpi di assoluto valore, che alzeranno il livello della difesa in attesa di capire se e quando Thiaw e Florenzi andranno via.

Poi c’è il capitolo dedicato al centrocampo, molto più complesso. Adli non rientrerebbe nei piani di Fonseca, è uno degli indiziati in grado di portare milioni preziosi da reinvestire sul mercato. Lo stesso discorso vale per Ismael Bennacer, attenzionato da alcuni club della Saudi Pro League.

L’assalto del Milan per Fofana: il punto

Il Milan continua a spingere per Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco in scadenza di contratto nel 30 giugno 2025. Il francese non rinnoverà con i monegaschi ed è pronto per una nuova esperienza, ha già detto di sì ai rossoneri ed è in attesa di capire se e quando verrà trovato un accordo tra i due club.

Si è parlato tanto della richiesta del Monaco per cedere Fofana, al momento ritenuta troppo alta dal Milan. I rossoneri hanno offerto circa 14 milioni di euro, troppo poco per i monegaschi che chiedono di più, ma non i 35 milioni come sembrava nei giorni scorsi. Si continua a trattare e nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità.

Il Milan, ovviamente, non ha la minima intenzione di fare follie per prendere Fofana, cercato anche da Manchester United e Atletico Madrid. Il Monaco spera si scateni un’asta, alla quale però i rossoneri non parteciperebbero per chiara politica societaria. Non resta che attendere per capire la prossima mossa di Moncada. Sul tavolo delle alternative c’è anche Samardzic che rappresenta un’opzione e il sogno Rabiot, cercato però anche dal Real Madrid.