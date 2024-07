La Roma deve vendere: il Milan può riprovarci

Il Milan può prendere un giocatore dalla Roma che torna di moda dopo gli ultimi movimenti di mercato: tutti i dettagli

La Roma sta mandando avanti un mercato importante che accontenta le richieste di Daniele De Rossi. Gli arrivi di Enzo Le Fée e di Samuel Dahl, però, non saranno gli unici.

Il ds Florent Ghisolfi ha chiuso per anche per gli arrivi di Matias Soulé dalla Juventus e Artem Dovbyk, per una cifra complessiva di circa 60 milioni. Colpi che alzano di molto il livello medio della rosa dei giallorossi, che vogliono tornare in Champions League al più presto.

Ci sono, però, alcuni giocatori che dovrebbero lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Si parla di alcuni movimenti in difesa, soprattutto nel reparto centrale. Ma la sensazione è che anche in attacco il club giallorosso possa effettuare delle cessioni. Con l’arrivo di Dovbyk, chi potrebbe andar via è Tammy Abraham.

Il Milan in passato ha cercato Tammy Abraham, che è finito definitivamente nella lista dei cedibili. La Roma ha puntato prima su Romelu Lukaku e, appunto, su Dovbyk. Non crede più nel giocatore dopo il suo infortunio al ginocchio e ritiene finito il suo ciclo all’ombra del Colosseo.

Milan, ritorno di fiamma per Abraham: la situazione

Abraham ha vissuto l’esperienza alla Roma post infortunio all’ombra di Lukaku. E’ stato tartassato dai problemi fisici e non è più tornato quello della prima stagione, dove segnò 27 gol in 53 partite. Numeri importanti, che il Milan spera possa ripetere in rossonero. E’ possibile che ci sia un ritorno di fiamma nei prossimi giorni sul centravanti inglese, che vuole trovare più spazio, e i giallorossi hanno bisogno di vendere.

La Roma chiede almeno 25 milioni di euro per cedere Abraham a titolo definitivo, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e che la scorsa stagione ha giocato 12 partite, siglando un gol e un assist in 321′. E’ tornato praticamente ad aprile e non ha mai giocato con continuità.

Quindi appare difficile che il Milan possa investire una cifra così alta su un giocatore che non offre le giuste garanzie dal punto di vista fisico. La sensazione è che il club rossonero possa chiedere Abraham in prestito con diritto di riscatto, in modo tale da valutare da vicino se è il caso o meno di spendere tale cifra. Il centravanti inglese, molto apprezzato da Fonseca, completerebbe l’attacco del Milan insieme ad Alvaro Morata e Luka Jovic.