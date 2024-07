Stupisce tutti e il Milan lo premia: Fonseca lo porta in prima squadra

Un giovane sta sorprendendo e Fonseca gli sta dando fiducia: una situazione inaspettata che il club guarda con soddisfazione.

Il Milan ha diversi giovani interessanti e nella nuova stagione potrà contare sulla squadra Under 23, Milan Futuro, per farli giocare con continuità a un livello più alto rispetto a quello del campionato Primavera. La Serie C è decisamente più “allenante” e può prepararli al meglio al grande salto.

Gli occhi sono puntati soprattutto su ragazzi come Kevin Zeroli, Francesco Camarda e Mattia Liberali, tre che sembrano avere un potenziale davvero importante. Il club crede molto in loro e mister Paulo Fonseca li osserverà con grande attenzione nel corso della stagione. Qualcuno ha modo di mettersi luce anche durante la preparazione estiva. I tre nomi appena citati sono tutti negli Stati Uniti. Liberali da subito, mentre Zeroli e Camarda sono arrivati ieri dopo una breve vacanza fatta al termine dell’Europeo Under 19.

Non solo Zeroli, Liberarli e Camarda

Tra i giovani che in questo momento fanno parte del gruppo di Fonseca c’è anche Lorenzo Torriani, portiere di 19 anni che sta impressionando. Nell’amichevole contro il Manchester City si è ben comportato e sembra che Fonseca abbia deciso di promuoverlo come terzo estremo difensore della Prima Squadra per la stagione 2024/2025.

Torriani ha trascorso la scorsa stagione fra Primavera e Under 18, ma nel finale Stefano Pioli lo ha convocato per le partite di Serie A contro Cagliari e Genoa. Ignazio Abate gli preferiva Noah Raveyre e Andrea Bartoccioni, ora è il classe 2005 di Vimodrone a prendersi la scena con la Prima Squadra.

L’opportunità di giocare titolare contro il Manchester City è nata a causa del serio infortunio alla mano sinistra capitato a Marco Sportiello, che potrebbe rimanere fuori anche un paio di mesi. Per questo motivo il Milan sta cercando un nuovo vice-Maignan. Simone Scuffet del Cagliari sembra il candidato principale. Torriani può essere il terzo.

Lorenzo Torriani vs Man City 19 Years Old | 197cm tall | 🇮🇹 Composure with the ball 🔝 pic.twitter.com/c4skK1DGKP — Milan Comps (@CompsACM) July 28, 2024

Il giovane rossonero si era ben comportato già subentrando nel secondo tempo di Rapid Vienna-Milan, la prima amichevole estiva della squadra di Fonseca. Sta mostrando una buona personalità, oltre che talento tra i pali. È alto 1,97 metri e se la cava discretamente anche con il pallone tra i piedi. Vista l’età, ha grandi margini di miglioramento sotto ogni aspetto. Entrato nel settore giovanile milanista nel 2011, oggi sta certamente vivendo un sogno.