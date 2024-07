Tutto nel giro di poche ore: colpo Okafor in Serie A

Noah Okafor è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Milan nelle prossime ore: ci sono diversi club sullo svizzero.

Il Bologna ha scelto di non riscattare Alexis Saelemaekers: l’esterno belga ha pertanto fatto rientro al Milan, mettendosi subito agli ordini di Paulo Fonseca e provando a convincere il nuovo tecnico rossonero a farlo restare in rosa. Una forza di volontà che pare abbia colto nel segno: stando alle ultime parole dell’ex allenatore della Roma, infatti, pare proprio che Saelemaekers rimarrà a Milanello.

Le cose sono decisamente cambiate rispetto a qualche settimana fa, quando il belga sembrava poter rientrare nella lista dei partenti: l’ottima prestazione contro il Manchester City (con tanto di assist) ha ulteriormente convinto Fonseca, deciso a puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Con la probabile conferma dell’ex Anderlecht aumenta la possibilità che a lasciare il Milan sia un altro esterno. Stiamo parlando di Noah Okafor, arrivato la scorsa estate in rossonero dal Salisburgo dopo un’operazione da 14 milioni di euro. La sua prima stagione con il Diavolo è stata positiva: sei le reti messe a segno dal 24enne svizzero (tutte in campionato) in 36 presenze complessive con il Milan.

Colpo Okafor in Serie A: il Milan apre alla cessione

Tuttavia, nonostante questi buoni numeri, la cessione di Okafor non è così improbabile. Con l’arrivo di Morata e il possibile approdo di un altro attaccante (si parla di Abraham, ndr) lo spazio per l’ex Salisburgo nel reparto offensivo si riduce ulteriormente. Ibrahimovic e Moncada stanno facendo gli opportuni ragionamenti: il calciatore ha mercato, pertanto l’idea di poter raggranellare una bella somma da reinvestire poi sul mercato stuzzica molto la dirigenza rossonera.

Okafor sembra avere richieste soprattutto dai club di Serie A. L’attaccante del Milan è molto seguito dal Bologna, che è alla ricerca di rinforzi di spessore vista la partecipazione alla prossima Champions League. Tuttavia occhio anche alla Fiorentina, che ha già messo a segno alcuni colpi importanti e non vuole fermarsi qui.

In più ci sono Roma e Lazio che monitorano attentamente il giocatore. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno: l’idea principale della Roma è Chiesa ma le difficoltà per arrivare al bianconero potrebbero spingere Ghisolfi a lanciare l’assalto a Okafor. Anche i biancocelesti cercano un rinforzo in quella zona del campo: nei prossimi giorni si capirà di più sul futuro dello svizzero.