Obiettivo abbandonato, il Milan ci rinuncia: tifosi delusi

Il Milan costretto ad abbondare una pista di mercato. L’inserimento di un altro club ha fatto sfumare l’acquisto voluto da Ibrahimovic.

E’ entrato nel vivo il mercato in entrata del Milan. Il club, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Strahinja Pavlovic prelevato dal Salisburgo in cambio di 20 milioni complessivi, punta adesso a concretizzare ulteriori operazioni finalizzate a potenziare l’organico di Paulo Fonseca e renderlo più profondo.

Diversi i colpi in cantiere: Emerson Royal, ad esempio, spinge per lasciare subito il Tottenham e trasferirsi in Italia. Possibile, inoltre, lo sbarco in città di Lazar Samardzic. Una trattativa, a cui stava lavorando il management, è invece da considerare saltata in maniera definitiva.

Parliamo di quella riguardante Nicolas Fullkrug, reduce dall’Europeo disputato con la Germania e scivolato indietro nelle gerarchie del Borussia Dortmund dopo l’ingaggio di Serhou Guirassy. Il 31enne, autore di 16 reti e 10 assist nelle 46 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, aveva aperto alla possibilità di giocare in Serie A ma l’inserimento del West Ham ha complicato i piani del management coordinato da Zlatan Ibrahimovic al punto da costringerlo ad abbandonare la pista.

Milan, l’obiettivo a lungo inseguito è stato abbandonato: si studiano le alternative

Gli inglesi, infatti, hanno intensificato i contatti con i tedeschi e puntano a chiudere quanto prima l’affare così bruciare la concorrenza milanista. Sfuma, quindi, un obiettivo a lungo inseguito dai rossoneri che, inevitabilmente, dovranno riorganizzarsi spostando altrove i riflettori.

Fonseca, dal canto suo, ha chiesto di poter avere Tammy Abraham escluso dal nuovo progetto della Roma ed inserito nella lista dei sacrificabili anche alla luce del pesante stipendio percepito (5 milioni netti). Le interlocuzioni tra le società sono già partite: possibile che, nei discorsi, rientri Luka Jovic.

Sempre viva, inoltre, l’opzione Mephis Depay attualmente senza squadra dopo l’addio all’Atletico Madrid. Si vedrà più avanti. Intanto l’unica cosa certa è che Fullkrug, ritenuto l’uomo ideale da Ibrahimovic per aumentare la fisicità nell’area di rigore avversaria e favorire l’inserimento dei centrocampisti, non arriverà a causa del blitz vincente compiuto dagli ‘Hammers’.

Ora resta da vedere in che modo evolveranno le riflessioni milaniste. Abraham, come detto, rappresenta il preferito di Fonseca tuttavia i giallorossi contano di incamerare almeno 25 milioni tra prestito ed obbligo di riscatto. Una cifra, questa, ritenuta eccessiva da Ibrahimovic che continuerà a guardarsi intorno in attesa di individuare l’adeguato rinforzo da regalare al proprio allenatore. Il Milan sfoglia la margherita. Il mercato estivo, nel frattempo, si sta rivelando più complicato di quanto inizialmente previsto.