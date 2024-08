Allarme Milan, tifosi gelati: Guardiola vuole la stellina di Fonseca

Allarme in casa Milan, i tifosi restano gelati: Guardiola vuole portarsi il gioiellino rossonero al Manchester City

Una tournée, quella che si sta svolgendo negli USA, per il Milan che sta continuando nella migliore maniera possibile. A prescindere dalle vittorie (nonostante sia ancora calcio estivo ma che comunque alzano di parecchio il morale) i ragazzi di Paulo Fonseca stanno rispondendo alla grande alle richieste del manager portoghese.

In particolar modo un rossonero che ha fatto perdere la testa ad uno come Pep Guardiola. Anche se, a dire il vero, il tecnico catalano voleva solamente avere una conferma in merito su quello che già pensava. Dopo averlo affrontato come avversario, proprio in amichevole, non ha avuto alcun dubbio: lo vuole a tutti i costi per il suo Manchester City. Un allarme non da poco per i tifosi e l’intero ambiente rossonero che vuole stringere a sé il gioiello.

Milan, Guardiola pazzo del baby Torriani: l’allarme di Marques

Lorenzo Torriani è sicuramente una delle piacevoli sorprese di questa “gita” estiva americana del Milan di questa stagione. L’estremo difensore, complice l’infortunio alla mano di Marco Sportiello ed un Mike Maignan non ancora in forma post-Europeo, è diventato il titolare a “sorpresa” del Milan in queste amichevoli estive. Guai, però, a parlare di “sorpresa” per Guardiola che lo sta adocchiando da moltissimo tempo. La conferma, infatti, arriva direttamente da Andersinho Marques.

Fonseca, dopo averlo schierato contro gli inglesi ed il Real Madrid, non ha più dubbi: il portierino sarà la terza scelta dei rossoneri di questa stagione sportiva. Il giornalista, dopo aver riempito di compiti il giovane estremo difensore, ha voluto lanciare un vero e proprio allarme all’ambiente milanista.

Il giornalista, tramite il suo profilo X, ha fatto sapere che Guardiola lo tiene d’occhio da diverso tempo. L’amichevole negli States dell’altra sera non ha fatto che aumentare il gradimento del tecnico per questo giovane portiere. Che, oltre alle parate, ha mostrato grande personalità e soprattutto tecnica nella gestione della palla e in costruzione. Per questo motivo l’ex Barcellona lo ha messo nel mirino.

Per adesso non c’è alcun tipo di trattativa né di offerta, ma potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Il Milan se lo tiene stretto e, anzi, ha deciso di portarlo in prima squadra come terzo portiere. Potrebbe essere lui la vera grande rivelazione dei rossoneri insieme a Camarda, Zeroli e Liberali.