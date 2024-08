Folle idea, ritorno al Milan dopo due anni: nuova ipotesi di mercato

Per il calciomercato del Milan, prende piede una pista inattesa ma che può cambiare tutto: clamoroso ritorno dopo due anni

Meno di due settimane al via del campionato e si entra nella fase finale della preparazione e del calciomercato, due fronti che vanno curati e seguiti con eguale attenzione per mettere i presupposti di una stagione da protagonisti. Ciò a cui punta sicuramente il Milan, che sogna grandi traguardi in Italia e in Europa.

Risultati altalenanti nella scorsa stagione per i rossoneri, che hanno concluso il campionato al secondo posto ma senza particolari acuti, fallendo altri obiettivi di peso nelle coppe. Il ciclo Pioli era giunto alla sua naturale conclusione, quindi spazio a Fonseca, che sembra essere partito con il piede giusto, almeno per quanto si sta mostrando nelle prime amichevoli.

Una scelta controcorrente, in panchina, per il Diavolo, la cui dirigenza sembra comunque molto sicura del proprio operato. Ma sul mercato, finora, le cose sono andate abbastanza a rilento. Sono arrivati Morata e Pavlovic, è vero, ma bisogna accelerare. Il centravanti spagnolo e il difensore serbo non possono bastare, nei piani del club ci sono diversi altri innesti.

Di sicuro, vedremo un Milan con un maggiore sprint nei prossimi giorni, a caccia di quei giocatori ritenuti chiave per il proprio progetto di gioco. Le difficoltà comunque rimangono, anche perché non è avvenuta nessuna cessione di peso per garantire le risorse necessarie ad affondare con convinzione. Occorrono rinforzi specialmente a centrocampo, dove potrebbe esserci un incredibile ritorno.

Milan, a centrocampo spunta di nuovo Kessie: idea pazzesca

I primi nomi sul taccuino sono sempre quelli di Fofana e di Samardzic, ma per il momento le cifre offerte dal Milan non hanno fatto breccia nel Monaco e nell’Udinese, che continuano a fare muro. E così, torna d’attualità la suggestione Kessie.

L’ivoriano ha lasciato un ottimo ricordo in rossonero, con cinque stagioni contornate da 223 presenze e 37 gol totali. Una presenza che in mezzo al campo si sentiva eccome ed è stata più volte decisiva. Ecco perché i tifosi pensano a lui con nostalgia e anche il club, dopo l’addio a parametro zero nel 2022, potrebbe pensare di riprenderlo.

Il giocatore, dopo una parentesi al Barcellona, è approdato in Arabia al Al Ahli, ma sta pensando a tornare in Europa. Ciò potrebbe fare gioco al Milan, anche se Kessie dovrebbe abbassare di parecchio il suo corposo ingaggio (intorno ai 20 milioni di euro l’anno).