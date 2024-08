Ancora nessuna offerta: vuole il Milan, c’è ancora speranza

Il club rossonero ha ancora fiducia di riuscire a comprare un giocatore che sta “inseguendo” da diverse settimane ormai: le ultime notizie.

Nei piani del Milan c’è ancora l’acquisto di quattro rinforzi: un terzino destro, un centrocampista, un trequartista e un attaccante. Manca sempre meno all’inizio del campionato e alla fine della sessione estiva del calciomercato, i tifosi sono impazienti. E anche Paulo Fonseca probabilmente vuole un’accelerata nelle operazioni.

Ad esempio, prendere un innesto in mediana è di vitale importanza. Serve un giocatore in grado di dare equilibrio, forte fisicamente e bravo a recuperare palloni; uno intelligente tatticamente e che sappia leggere bene le azioni avversarie, riuscendo anche a cavarsela bene nel momento in cui si tratta di impostare il gioco. Ormai è noto a tutti che l’obiettivo è Youssouf Fofana, anche se ci sono non poche difficoltà nel riuscire a comprarlo.

Fofana al Milan: la situazione

La società rossonera ha raggiunto da tempo un accordo con l’entourage del giocatore: contratto quadriennale con uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti annui. Il nazionale francese ha messo il Milan in cima alle sue preferenze e ha rifiutato altre offerte, ad esempio quella del West Ham. Ma il Monaco non intende fare grandi sconti.

Il club monegasco era partito da una richiesta di circa 30 milioni, ma adesso ne possono bastare 25 (bonus compresi) per assicurarsi il cartellino di Fofana. Tuttavia, Giorgio Furlani non sembra intenzionato ad andare oltre una spesa di 20 milioni, considerando che il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Nonostante il rischio di perderlo a parametro zero, il Monaco tiene duro e non vuole cedere alle condizioni del Diavolo.

Il fatto che la trattativa non si chiuda consente ad altre società di provare a inserirsi. In questi giorni si è parlato nuovamente dell’interesse del Manchester United, che ha effettuato un altro sondaggio per comprendere bene la situazione. I Red Devils sperano ancora di poter arrivare a Manuel Ugarte del PSG e non scartano neppure l’ipotesi di riprendere Sofyan Amrabat dalla Fiorentina, però anche Fofana è nella lista del direttore sportivo Dan Ashworth.

Non c’è ancora l’offerta del Manchester United per il mediano francese, il Milan deve cercare di accelerare per evitare una possibile beffa. Anche se Fofana ha dato priorità ai rossoneri, non può aspettare in eterno e respingere altre eventuali proposte interessanti. Questa può essere una settimana chiave per questa operazione e non solo.