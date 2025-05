Ennesimo ribaltone Saelemaekers, c’è la data da cerchiare sul calendario

Le ultime sul futuro dell’esterno belga: ecco quando possono cambiare le cose. C’è l’annuncio del giornalista

Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Alexis Saelemaekers, che la Roma sembrava intenzionata ad acquistare dal Milan. I giallorossi, d’altronde, si erano sbilanciati apertamente. Sia il Direttore sportivo, Ghisolfi, che il tecnico dei giallorossi, Claudio Ranieri, avevano espresso la volontà di tenersi stretto l’esterno belga.

Il calciatore, però, nelle partite contro l’Inter prima e la Fiorentina poi, è rimasto in panchina, senza mai mettere piede in campo. E’ evidente che la questione che sta più a cuore ai tifosi della Roma è quella legata al nuovo mister, che prenderà il posto dell’ex Cagliari: “La questione allenatore (visto che Ranieri assumerà un altro incarico all’interno della società) è assolutamente prioritaria – afferma il giornalista a TMW -. Sul nome massimo riserbo ma la sensazione è che la scelta sia già stata fatta”.

Poi Niccolò Ceccarini affronta il discorso legato ad Alex Saelemaekers: “Il club giallorosso intanto si sta muovendo su alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti per il futuro. C’è da risolvere in primis la questione Saelemaekers”.

Milan, addio Saelemaekers: l’idea della Roma, parla il giornalista

L’idea della Roma è chiara da tempo. Vale adire tenersi Alexis Saelemaekers, in un affare che coinvolga anche Tammy Abraham: “L’obiettivo sarebbe tenerlo anche per la prossima stagione e la Roma presto parlerà con il Milan per intavolare una trattativa che possa includere anche Abraham”. Una possibilità che appare complicata, visto che il Diavolo è sempre più propenso a rispedire al mittente l’attaccante. Troppo alti i costi: è soprattutto lo stipendio, che il club rossonero non ha alcuna intenzione di sostenere

Un’ultima battuta è dedicata a Svilar, accostato al Milan, qualora il Diavolo non riuscisse a chiudere per il rinnovo di Mike Maignan, che al momento è in pausa, nonostante un accordo già raggiunto: “Intanto vanno avanti i contatti per il rinnovo di Svilar, che sta disputando una stagione davvero eccezionale. Il portiere ha un contratto fino al 2027 ma l’obiettivo della Roma è allungarlo ulteriormente per blindarlo. Filtra fiducia anche se per il momento non c’è accordo. Il club giallorosso ha infine sondato il terreno per Kleindienst, attaccante classe 95 del Borussia Mönchengladbach”. L’asse Roma-Milan, in vista del prossimo calciomercato, può dunque tornare a riaccendersi.