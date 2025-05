Maldini pronto a tornare: l’annuncio improvviso

Il ritorno di Maldini è il sogno dei tifosi milanisti dopo due anni disastrosi: lui è pronto a tornare, ma… I dettagli

L’allontanamento di Paolo Maldini a giugno 2023 resterà per sempre una macchia indelebile nella storia recente del Milan. Un’assurda decisione quella di Gerry Cardinale e di Giorgio Furlani che ha avuto conseguenze disastrose: nel giro di soli due anni, i rossoneri sono passati da uno Scudetto e una semifinale di Champions League all’ottavo posto in classifica e quindi fuori dal prossimo massimo torneo europeo (dopo quattro qualificazioni di fila).

I tifosi, ora finalmente tutti d’accordo su quell’errore, sognano un suo ritorno: girano solite indiscrezioni su un suo possibile ruolo con una cordata araba, ma conferme in merito non ci sono mai state. La speranza però c’è sempre. Di questo argomento ha parlato anche Zvonimir Boban durante l’intervista concessa ad Andrea Longoni sul canale YouTube Milan Hello. Per l’ex dirigente non ci sono dubbi: Paolo sarebbe prontissimo a tornare.

Boban e il ritorno di Maldini: “Sarebbe pronto”

Boban non ha alcun dubbio che Maldini è il primo a soffrire di tutta questa situazione: “Paolo Maldini soffre, so che soffre. È dura. Però ovviamente rimane sempre tanto tanto attaccato al Milan, è nato da vero Milanista“, le parole del croato. Sofferenza inevitabile per l’ex capitano e leggenda del club rossonero essendo lui il primo tifoso del Milan. E sarebbe pronto a tornare per dare una mano alla sua squadra.

E ancora: “Paolo sente tutto questo, ha dato tutta la vita per il Milan. L’altro giorno gli ho detto che alla fine deve essere felice, alla fine dei conti, che torni o che non torni. Chi lo sa, a lui un po’ non dispiacerebbe (sorride, ndr)“. Dopo due anni, Maldini potrebbe ricominciare da dove aveva finito e proseguire il percorso che aveva brillantemente tracciato: “Gli anni arrivano per tutti ma lui sarebbe ancora abbastanza fresco. Lui comunque ha completato la sua storia al Milan. Da giocatore non ne parliamo, ma adesso anche da dirigente. E ora la gente gliel’ha riconosciuto ma all’inizio è stato un disastro. Per lui, per me, per tutti”.

Infine, le parole di Boban sulle possibilità di un ritorno di Paolo anche con un’altra proprietà: “Sarebbe pronto sempre a ridarsi nella maniera più assoluta al Milan come ha fatto sempre come da giocatore o da dirigente. Se succederà non lo so, non ho la minima idea. Non ho la minima idea. Sinceramente se mi avesse detto una cosa del genere non te l’avrei svelata qua. Ma non mi sembra che ci siano delle situazioni… Ecco”.