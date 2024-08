Lo ha confessato a tutti, vuole solo il Milan

Dopo tanti speculazioni circa ciò che poteva essere del suo futuro a cominciare da questa estate, c’è chiarezza sulla volontà del giocatore.

Il Milan è impegnato sul fronte del calciomercato nel garantire al tecnico Paulo Fonseca più soluzioni possibili in ogni zona del campo. Il nome più importante per l’attacco è stato quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha lasciato l’Atletico Madrid ed è tornato in Italia per 15 milioni di euro, firmando con i rossoneri un accordo quadriennale, con opzione per un’altra stagione.

Anche la difesa è stata rinforzata con l’arrivo, ad esempio, del possente Pavlovic dal Salisburgo, mentre resta ancora da puntellare la zona centrale del campo. Un tasto dolente per i rossoneri, a causa del mancato equilibrio in mediana che si è palesato in occasione della scorsa stagione. C’è bisogno di nuove prospettive e in particolare modo di un centrocampista difensivo.

Piacciono molto Youssouf Fofana, 25enne del Monaco, e Manu Koné con Johnny Cardoso. Questi ultimi sono i principali indiziati qualora la società del Milan non riuscisse a limare la distanza che si trascina dietro da un po’ con il club del Principato per il giocatore francese. Ma non è tutto qui.

Lazar Samardzic vuole il Milan: il punto sulla trattativa con l’Udinese

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, un asse che collega il Milan all’Udinese potrebbe portare novità interessanti. I rossoneri osservano da tempo la situazione del 22enne Lazar Samardzic, il quale è un jolly per la mediana e potrebbe essere una soluzione in più, sebbene le sue caratteristiche globali differiscano da quelle dei profili attualmente in auge per i rossoneri. Il serbo si conferma di stagione in stagione, perciò sicuramente arricchirebbe la rosa di mister Fonseca di qualità.

Pare che alle giuste condizioni il Milan tratterebbe il giocatore, ma non andrà oltre la sua proposta che può arrivare a 20 milioni di euro. Attualmente l’Udinese ne pretende 25 di milioni di euro. A giocare in favore dei rossoneri potrebbe essere la volontà dello stesso Samardzic, il quale vorrebbe compiere il salto in avanti e sposare la causa rossonera. L’Udinese ne parla con il padre-agente e ciò potrebbe giocare in favore dei rossoneri, mettendo così i friulani con le spalle al muro. Le prossime settimane, con l’avvicinarsi del gong del calciomercato, potrebbero ammorbidire la posizione delle parti in causa e avvicinarle.