Lo vuole il Milan, l’ex Manchester City nel mirino dei rossoneri

Il Milan è sulle tracce di questo talento che ha giocato anche nel Manchester City. La squadra allenata da Paulo Fonseca punta su di lui.

Il mercato del Milan prosegue senza sosta, la squadra è agli ordini di mister Fonseca da qualche settimana ed il tecnico portoghese ha avuto la possibilità di valutare diversi elementi della rosa nel corso della preparazione atletica. Alcuni calciatori sono stati bocciati dall’ex allenatore della Roma, altri si sono fatti apprezzare e resteranno quasi sicuramente in rossonero.

In attesa di ulteriori sviluppi di mercato, la squadra rossonera prosegue la preparazione atletica in vista del debutto in Serie A, previsto il 17 agosto a San Siro contro il Torino. Il mese di agosto non è soltanto quello che introdurrà Leao e compagni alla nuova stagione, ma potrebbe essere un mese importante anche in sede di mercato. Il club rossonero è sempre molto attento ad eventuali occasioni e sembra abbia messo gli occhi su un talento del Parma, in passato al Manchester City. Si tratta di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo, l’anno scorso autore di una stagione molto importante con la maglia dei ducali in Serie B.

Il Milan mette gli occhi su Bernabé del Parma

Adrián Bernabé è un calciatore catalano, cresciuto nel vivaio del Barcellona, passato a soli 17 anni al Manchester City. Non ha mai trovato spazio in prima squadra con i ‘Citizens’, quindi ha deciso di lasciare la Premier League dopo aver totalizzato soltanto cinque presenze, nessuna di queste in campionato. Nel 2021 si è trasferito al Parma, in Serie B ed è stato immediatamente protagonista. Il centrocampista spagnolo ha collezionato 87 presenze in tre stagioni con la maglia dei ducali ed è pronto ad esordire in Serie A.

Il Milan lo segue con molta attenzione perché Fonseca ha chiesto un calciatore con le sue caratteristiche. Parliamo di un talento dotato di grandi qualità tecniche, capace di giocare in un centrocampo a tre, ma anche nella posizione di trequartista. Bernabé ha attirato l’attenzione di diversi osservatori durante la scorsa stagione, nel corso della quale ha messo a segno otto reti in campionato e una in Coppa Italia.

Sul centrocampista spagnolo non c’è solo il Milan, ma anche i cugini dell’Inter, alla ricerca di un calciatore di qualità per rinforzare il centrocampo. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha mostrato interesse nei confronti di Bernabé negli ultimi mesi, anche se l’acquisto di Zielinski sembra aver ridotto le possibilità di portare lo spagnolo a Milano, sponda nerazzurra. Il Milan è molto attento nei confronti di questo giovane talento, classe 2001, qualora dovessero esserci le condizioni, potrebbe arrivare un’offerta negli ultimi giorni di mercato.