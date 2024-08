Parti sempre più vicine: Milan pronto a chiudere il terzo acquisto

Il club rossonero è a un passo dal mettere a segno un nuovo colpo di mercato: presto Fonseca avrà uno dei rinforzi richiesti.

La campagna acquisti del Milan ha bisogno di un’accelerata, manca sempre meno all’inizio del campionato ed è importante consegnare quanto prima dei nuovi innesti a Paulo Fonseca. Finora sono arrivati solo Strahinja Pavlovic e Alvaro Morata, col primo che ha iniziato la preparazione a Milanello la scorsa settimana e l’altro che è ancora in vacanza post Europeo.

Giovedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione del serbo, venerdì quella dello spagnolo. Sicuramente a Morata servirà del tempo per essere in una buona condizione fisica, potrebbe non essere lui il titolare in Milan-Torino del 17 agosto. Chi dovrebbe essere in una discreta forma è Emerson Royal, che dovrebbe diventare a breve il terzo colpo del calciomercato estivo rossonero.

Milan, nuovo colpo in arrivo

Nelle prossime ore nuovi contatti tra la società rossonera e il Tottenham per cercare di chiudere questa trattativa che sta andando avanti da diverse settimane. La Gazzetta dello Sport spiega che quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva.

Il Milan non vuole andare oltre i 15 milioni di euro di parte fissa più altri 2 milioni di bonus: un pacchetto totale da 17 milioni. Le parti sono vicinissime. La primissima richiesta degli Spurs era stata persino di 25 milioni, la stessa cifra spesa nel 2021 per comprare il terzino brasiliano dal Barcellona. Poi hanno ammorbidito la loro posizione e hanno abbassato il prezzo. C’è la sensazione che si possa finalmente arrivare alla fumata bianca a breve.

La dirigenza rossonera ritiene di aver fatto il massimo e ora spera che il Tottenham conceda il via libera al trasferimento. Il giocatore ha già manifestato la sua volontà di approdare a Milano, anche se non ha mancato di allenarsi in maniera seria e professionale durante la preparazione estiva agli ordini di Ange Postecoglou. La squadra è stata in Giappone e in Corea del Sud per una tournée e sabato 10 agosto avrà l’ultima amichevole contro il Bayern Monaco, Emerson Royal spera di essere già partito per l’Italia per quella data.

Il Milan non intende fare rilanci, anche perché l’ingaggio di un terzino destro non è una grande priorità. Fonseca nel ruolo sarebbe coperto, anche se vuole il brasiliano, convinto che rappresenti un upgrade rispetto a chi c’è oggi.