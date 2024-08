Bonera come Fonseca: il Milan Futuro gioca come la prima squadra (FOTO)

Il gioco di Milan Futuro si ispira a quello che Fonseca vuole dal suo gruppo: si è già visto nella prima partita ufficiale.

Sabato sera Milan Futuro ha affrontato il Lecco nel primo turno di Coppa Italia di Serie C e lo ha sconfitto 3-0. Alla prima gara ufficiale della stagione i ragazzi di Daniele Bonera si sono fatti trovare pronti e hanno conquistato la qualificazione al secondo turno.

Una buona prestazione da parte dei giovani rossoneri, che hanno avuto la meglio grazie ai gol di Mattia Liberali e Alex Jimenez (doppietta). Non sono mancate altre occasioni per segnare e anche i padroni di casa hanno creato delle chance pericolose, senza però riuscire a trafiggere Lapo Nava. Ovviamente, c’è stato lavoro da fare, ma era fondamentale partire bene. C’era pure l’ipotesi che il gruppo sentisse troppa pressione per tale impegno, invece ha saputo gestirsi bene e conquistare un risultato positivo.

Milan Futuro come la Prima Squadra: l’identità sarà la stessa

Dato che l’obiettivo è portare i ragazzi di Milan Futuro in Prima Squadra, è importante che abbiamo un’impostazione di gioco simile. Tra Daniele Bonera e Paulo Fonseca c’è costante confronto, i rispettivi staff stanno collaborando efficacemente. Si punta a fare in modo che i giovani dell’Under 23 si inseriscano senza particolari difficoltà nel gruppo dei “grandi” quando verranno chiamati dall’allenatore portoghese.

Contro il Lecco si è già intravisto qualcosa in questo senso. In costruzione del gioco si è vista una struttura 2-4-2-2 con i centrocampisti vicini, il trequartista e l’attaccante in appoggio, gli esterni offensivi Cuenca e Sia a dare massima ampiezza. Kevin Zeroli e Mattia Liberali si sono anche scambiati più volte la posizione, dando così meno punti di riferimento agli avversari.

C’è tanto lavoro da svolgere ancora, lo abbiamo già detto, però è positivo vedere che la proposta di gioco di Milan Futuro ricalca quella che Fonseca vuole per la Prima Squadra. Chiaramente, Bonera deve anche adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che ha e cercare di valorizzarli nella maniera migliore possibile, senza forzare troppo determinati concetti che magari non sono troppo nelle loro corde. È la prima esperienza da allenatore e deve essere bravo a capire come mettere nelle condizioni ideali dei giovani calciatori.

Fortunatamente, Bonera può contare su un gruppo con talento talento e con dei ragazzi che hanno delle basi dovute anche all’ottimo lavoro fatto con Ignazio Abate nella Primavera. Anche l’attuale tecnico della Ternana, presente proprio nel gruppo B della Serie C, voleva un calcio propositivo e non di attesa. Quindi, sono pronti ad apprendere ciò che Bonera intende trasmettergli.