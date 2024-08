Dal Napoli al Milan, sondaggio clamoroso: tentativo a sorpresa

Antonio Conte lo ha scaricato e il Milan è pronto ad approfittarne. Può essere lui il colpo a sorpresa per rafforzare il centrocampo

Il calciomercato del Milan può ancora regalare emozioni ai tifosi. Dopo un periodo di scetticismo, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono riusciti a mettere a segno i primi colpi. E’ stato così Alvaro Morata a colmare il vuoto offensivo, lasciato da Olivier Giroud.

Poi il Diavolo ha messo le mani su Pavlovic, per rafforzare il pacchetto difensivo, con un centrale mancino, che in rosa mancava da tempo. Queste poi sono diventate le ore di Emerson Royal, che dopo una lunga trattativa si appresta a diventare rossonero per poco più di 15 milioni di euro. E’ atteso a Milano per svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al Diavolo per quattro anni con opzione per il quinto. Ora tutti gli sforzi sono indirizzati al colpo a centrocampo. Serve un mediano, capace di dare una mano al reparto difensivo e che ridia quegli equilibri che sono spesso mancati negli ultimi anni. Il nome cerchiato in rosso, come è ampiamente noto, è quello di Youssouf Fofana, ma il Monaco ha alzato il muro e sembra non aver paura di perdere il giocatore a zero. Il Milan oggi non vorrebbe andare oltre i 20 milioni di euro; i francesi, invece, ne vorrebbero addirittura 35 milioni. Troppi per un calciatore che andrà in scadenza il prossimo il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, sorpresa da Napoli: occhi su Folorunsho

Il Diavolo però non si farà di certo trovare impreparato qualora la trattativa dovesse naufragare del tutto. Così si stanno valutando le alternative, con Kone che resta tra i preferiti, ma attenzione alle sorprese, che con Moncada sono sempre dietro l’angolo.

Una sorpresa può addirittura arrivare da Napoli. Acquistare un giocatore italiano può certamente essere un vantaggio in ottica liste, considerata anche la difficoltà nel cedere. Così attenzione all’idea Michael Folorunsho. Il centrocampista azzurro, reduce da un’ottima stagione al Verona, è tornato alla base, ma da Napoli negli ultimi giorni hanno raccontato di un rapporto con Antonio Conte, ormai deteriorato. Ecco perché il giocatore potrebbe lasciare subito la Campania. Ci ha pensato l‘Atalanta, che ha però dovuto spendere il proprio budget per l’attaccante dopo l’infortunio di Scamacca. E’ stato un’idea anche della Lazio, ora potrebbe pensarci il Milan. Il suo cartellino non costa tanto, sui 15 milioni di euro.