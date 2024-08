Colpo saltato e il Milan esulta: l’alternativa è rossonera

La Premier League guarda in Casa Milan. Il giocatore ora può davvero fare le valigie, con il Diavolo pronto ad incassare

E’ un mercato ricco di colpi di scena quello che stiamo vivendo. Nelle ultime abbiamo assistito a diversi calciatori che non si sono legati alle nuove squadre, nonostante tutto sembrava fatto. E’ il caso di Marco Brescianini, ad un passo dal vestire la maglia del Napoli, prima di approdare all‘Atalanta.

Una trattativa che da lontano ha interessato anche il Milan, visto che il club rossonero incasserà la metà dei 14 milioni di euro che i bergamaschi sborseranno per acquistare il centrocampista dal Frosinone. Ma nelle scorse ore si è assistito a qualcosa di ancora maggiormente curioso e ancora una volta c’è il Napoli di mezzo e in particolar modo Jens Cajuste. Il calciatore svedese avrebbe dovuto trasferirsi al Brentford. Era davvero tutto fatto, tanto che il centrocampista era volato in Inghilterra per sottoporsi alle classiche visite mediche di rito. Visite mediche superate, ma prima della firma, non è arrivato l’ultimo scambio di documenti tra le due società. Un intoppo, non molto chiaro, che però ha fatto saltare definitivamente la trattativa.

Calciomercato Milan, il Brentford guarda in casa rossonera: assalto ad Adli

Il Brentford così si sta guardando attorno alla ricerca di un altro centrocampista e in Casa Milan c’è l’elemento individuato. Gli inglesi adesso potrebbero decidere di affondare il colpo per Yacine Adli.

Il francese è sul mercato, ma fino a questo momento è stato per nulla propenso a fare le valigie. L’ex Bordeaux è molto legato ai colori rossoneri, ma al Diavolo rischia di trovare davvero poco spazio. L’eventuale arrivo di Fofana (o di un qualsiasi altro centrocampista), lo porterebbe ancor di più ai margini. Andrà dunque capito se Adli cambierà idea e deciderà di firmare per un’altra squadra. Oltre a diversi club di Premier League, come il Brentford, l’ex Bordeaux piace tanto in Qatar e in Arabia Saudita.

Un’eventuale partenza di Adli porterebbe il Milan sulle tracce di un altro centrocampista e tutti sappiamo, che in quel caso, l’indiziato numero uno a vestire il rossonero sarebbe Samardzic dell’Udinese, ma attenzione all’idea Adrien Rabiot, non ancora tramontata del tutto, ma chiaramente alle condizioni dettate dal Milan. Pochi giorni ancora e sapremo se Ibra riuscirà a cambiare il volto del centrocampo o se sarà l’unico reparto senza rinforzi.